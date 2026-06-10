Respons Erick Thohir Soal Shin Tae-yong Jadi Pelatih Persija Jakarta: Bagus Dong!

Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan komitmen tegas melawan rasisme di sepak bola Indonesia. (PSSI)
JawaPos.com - Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir, menyambut baik kabar Shin Tae-yong sebagai pelatih Persija Jakarta. Erick berharap, eks pelatih Timnas Indonesia itu bisa mendongkrak kualitas liga tanah air.
Shin Tae-yong resmi diperkenalkan sebagai pelatih anyar Persija Jakarta di Jakarta International Stadium (JIS), Senin (8/6) kemarin. Eks pelatih Timnas Indonesia itu dikontrak selama tiga tahun alias hingga 2029.
Ditunjuknya Shin Tae-yong sebagai pelatih anyar Persija Jakarta pun cukup mengejutkan publik tanah air. Pasalnya, pelatih berusia 57 tahun itu merupakan eks pelatih Timnas Indonesia dan sukses mengukir berbagai sejarah selama menjabat.
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Keputusan Persija Jakarta menunjuk Shin Tae-yong pun disambut baik oleh Erick. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI) itu mengatakan kehadiran pelatih berkualitas akan memberi dampak positif untuk kompetisi.
“Bagus dong, karena ranking liga kita itu kan naik dari 25 menjadi 16 kalau tidak salah. Target kita, kalau bisa, 10 besar,” kata Erick kepada wartawan termasuk JawaPos.com di SUGBK, Selasa (9/6/2026).
“Kemarin secara komersial liga kita sudah ranking satu Asia Tenggara. Artinya, makin banyak pelatih yang memegang pangku di klub-klub, itu mestinya kualitas klub makin bagus,” sambungnya.
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Menurut Erick, semakin banyak pelatih bagus yang melatih klub Indonesia, maka kualitas liga pun dapat meningkat. Harapannya, liga Indonesia bisa menembus 10 besar liga terbaik di Asia.
“Jadi bagus, ya. Jadi makin banyak coach bagus ke liga, kualitas liga makin bagus. Mudah-mudahan liga tembus sepuluh besar,” ungkap Erick.
Tidak hanya meningkatkan kualitas liga Indonesia, Erick berharap kehadiran pelatih asing berkualitas ke Super League dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan sepak bola usia dini.
“Dan tentu itu menjadi bagian fundamental perkembangan tim nasional, selain yang terus kita pacu U-17 kita, U-19 kita, dan juga grassroot kita yang sekarang terus kita dorong,” tutup Erick.
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