Borneo FC Hadapi Grup Neraka di ASEAN Club Championship 2026/27, Ini Jadwal Lengkap dan Skema Lolos Perempat Final!

Borneo FC. (Istimewa)
JawaPos.com - Borneo FC Samarinda dipastikan akan menjalani perjalanan berat di ajang ASEAN Club Championship (ACC) 2026/27.
Klub asal Kalimantan Timur itu sudah mendapatkan jadwal lengkap fase grup yang akan mempertemukan mereka dengan sejumlah tim kuat dari kawasan Asia Tenggara.
Dalam format grup yang kompetitif, Borneo FC akan melakoni enam pertandingan yang tersebar dari Oktober 2026 hingga Maret 2027.
Laga perdana langsung menghadirkan ujian berat ketika Pesut Etam bertandang ke markas raksasa Thailand, Buriram United pada 7 Oktober.
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Setelah itu, Borneo FC baru akan kembali bermain pada 18 November dengan menjamu pemenang laga play-off di kandang sendiri. Laga kandang ini menjadi momentum penting untuk mengamankan poin awal di fase grup.
Memasuki Desember, tantangan kembali berlanjut. Borneo FC dijadwalkan bertandang ke Malaysia untuk menghadapi Kuching City FC pada 9 Desember, sebelum kembali ke kandang menjamu Ratchaburi FC pada 16 Desember.
Setelah jeda cukup panjang, Borneo FC akan melanjutkan perjuangan pada Februari 2027 dengan menghadapi juara Piala Vietnam, lalu menutup fase grup dengan laga kandang melawan Tampines Rovers pada 3 Maret 2027.
Format kompetisi ini juga cukup menantang. Babak perempat final akan mempertemukan peringkat terbaik dari masing-masing grup dengan sistem satu pertandingan.
Sementara semifinal dan final akan dimainkan dengan format dua leg yang lebih menguras fisik dan mental pemain.
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