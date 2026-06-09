Klub Korea Utara Absen, Borneo FC Berpeluang Besar di ACGL Zona Asia Timur 2026/27

JawaPos.com - Kabar terbaru dari kompetisi Asia menarik perhatian publik sepak bola Indonesia. Berdasar pengumuman resmi dari Asian Football Confederation, klub-klub asal Korea Utara dipastikan tidak akan tampil pada musim kompetisi Asia 2026/27 setelah gagal memenuhi persyaratan Lisensi Klub AFC.

Kondisi ini otomatis mengubah peta persaingan di zona Asia Timur pada ajang AFC Champions League Two. Absennya wakil Korea Utara membuat sejumlah pengamat menilai persaingan di grup timur menjadi lebih terbuka.

Salah satu klub yang disebut berpotensi diuntungkan adalah Borneo FC Samarinda. Klub asal Samarinda tersebut diprediksi tidak akan menghadapi banyak lawan kuat dari Asia Timur, sehingga peluang melangkah jauh hingga babak akhir semakin terbuka.

Dalam skenario yang beredar, kekuatan utama di zona timur ACGL musim tersebut diperkirakan hanya menyisakan beberapa tim dari Asia Tenggara dan kemungkinan wakil Filipina seperti Manila Digger, tergantung hasil playoff ACL Two. Hal ini membuat jalur Borneo FC menuju fase akhir menjadi relatif lebih ringan dibanding musim-musim sebelumnya.

Selain itu, musim 2026/27 juga disebut akan menjadi edisi spesial karena babak final zona Timur direncanakan digelar di wilayah Asia Timur. Faktor ini dianggap dapat memberikan keuntungan tambahan bagi tim yang mampu menjaga konsistensi sejak fase grup hingga knock out.

Namun demikian, peluang besar ini harus diimbangi dengan persiapan matang dari Borneo FC. Kedalaman skuad, pengalaman di level internasional, serta konsistensi performa akan menjadi faktor penentu jika ingin benar-benar memaksimalkan momentum emas tersebut.

Menariknya, musim ini juga disebut sebagai salah satu edisi terakhir bagi beberapa klub Indonesia tampil di ACGL sebelum adanya perubahan format kompetisi pada 2027/28, di mana Indonesia akan memiliki lebih banyak wakil di AFC Champions League Two. Dengan situasi yang menguntungkan secara peta persaingan, publik sepak bola nasional tentu berharap Borneo FC Samarinda mampu menjawab ekspektasi tersebut.