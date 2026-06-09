Joey Pelupessy Bidik Kemenangan Kedua Timnas Indonesia saat Hadapi Mozambik Meta Deskripsi:

John Herdman dan Joey Pelupessy di konferensi pers Timnas Indonesia vs Mozambik. Justin Hubner Berpotensi Absen di Laga Timnas Indonesia vs Mozambik. (Andika Rachmansyah/JawaPos.com)
JawaPos.com - Gelandang Timnas Indonesia Joey Pelupessy menargetkan kemenangan saat menghadapi Timnas Mozambik dalam laga FIFA Match Day di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Selasa (10/6).
Hasil positif diharapkan menjadi penutup yang manis bagi rangkaian pemusatan latihan dan agenda internasional skuad Garuda.
“Target utama kami menyelesaikan laga ini dengan baik dan membuat semua orang bahagia,” kata Joey dalam konferensi pers jelang pertandingan, Senin (9/6).
Timnas Indonesia datang dengan modal bagus setelah meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas Oman pada Jumat (5/6). Hasil tersebut sekaligus mengakhiri penantian panjang selama 38 tahun untuk kembali menaklukkan tim asal Timur Tengah tersebut.
Meski demikian, Joey menilai Mozambik akan memberikan tantangan berbeda. Menurut pemain Lommel SK itu, calon lawan memiliki karakter permainan yang berbeda sehingga seluruh pemain harus siap menghadapi berbagai situasi di lapangan.
Dia pun mengatakan bahwa persiapan tim berjalan lancar. Walaupun jarak pertandingan melawan Oman dan Mozambik cukup dekat, seluruh pemain tetap menunjukkan antusiasme tinggi untuk kembali tampil maksimal.
“Kami harus mendapatkan hasil bagus kedua karena dengan begitu kami menyelesaikan pemusatan latihan dan musim ini dengan cara yang baik,” ujarnya.
Selain membahas target pertandingan, Joey juga menyoroti perkembangan positif skuad Garuda yang kini dihuni sejumlah pemain muda. Salah satu yang mencuri perhatian adalah Matthew Baker yang menjalani debut saat menghadapi Oman.
Menurut Joey, para pemain muda seperti Matthew Baker, Doni Tri Pamungkas, dan Mauro Zijlstra mampu beradaptasi dengan baik terhadap metode latihan maupun sistem permainan yang diterapkan pelatih.
Ia menilai kehadiran pemain-pemain muda memberi warna baru dalam tim dan menjadi modal penting bagi perkembangan skuad ke depan.
“Ini perkembangan positif bagi grup karena kami memiliki pemain yang berbeda dan juga pemain muda yang bisa beradaptasi,” tutur Joey.
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