Cedera Hamstring, Justin Hubner Diragukan Bermain Saat Timnas Indonesia vs Mozambik

Gol sundulan dari Justin Hubner ke gawang Oman pada Pertandingan FIFA Match Day di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis (5/6/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)
JawaPos.com - Justin Hubner diragukan tampil saat Timnas Indonesia menghadapi Mozambik pada FIFA Matchday Juni 2026. Pelatih John Herdman mengungkapkan bek Fortuna Sittard itu masih menjalani pemantauan setelah mengalami gangguan pada otot paha belakang saat laga kontra Oman.
Hubner belum dipastikan bisa tampil karena masih menjalani pemantauan kondisi fisik. Bek Fortuna Sittard itu bahkan menjalani latihan terpisah dalam sesi resmi di Stadion Madya, Senin (8/6/2026).
"Untuk Justin, ini tindakan pencegahan. Kami sedang dalam proses mengembalikannya ke kondisi bermain," kata Herdman.
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Menurut Herdman, keputusan terkait ketersediaan Hubner baru akan ditentukan menjelang pertandingan.
Sebelumnya, Hubner tampil sebagai starter saat Timnas Indonesia menang 3-0 atas Oman dan mencetak satu gol. Namun, ia ditarik keluar setelah mengalami gangguan pada otot paha belakang.
Timnas Indonesia akan menghadapi Mozambik di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Selasa (9/6/2026) pukul 20.00 WIB.
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