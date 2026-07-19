Kami Ingin Raih Kemenangan! Francisco Rivera Pimpin Era Baru Persebaya Surabaya Lawan PSIS Semarang

JawaPos.com — Persebaya Surabaya membidik kemenangan saat menghadapi PSIS Semarang dalam Persebaya 99th Anniversary Game di Stadion Gelora Bung Tomo, Minggu (19/7/2026).

Kapten tim Francisco Rivera menegaskan laga perayaan ulang tahun ke-99 Green Force menjadi ajang menunjukkan hasil persiapan tim sekaligus memperkenalkan wajah baru Persebaya Surabaya di hadapan Bonek dan Bonita.

Mengapa Laga Anniversary Sangat Penting bagi Persebaya Surabaya? Francisco Rivera menilai pertandingan melawan PSIS Semarang bukan sekadar laga persahabatan, melainkan momen penting untuk mengukur perkembangan tim setelah menjalani masa persiapan.

Seluruh pemain mendapat kesempatan memperlihatkan kualitas sekaligus memahami karakter permainan yang dibangun pelatih Bernardo Tavares.

Persebaya Surabaya menjadikan 99th Anniversary Game sebagai puncak perayaan hari jadi klub yang ke-99. Atmosfer Stadion Gelora Bung Tomo dipastikan menjadi daya tarik tersendiri karena ribuan Bonek dan Bonita akan kembali memenuhi tribune untuk memberikan dukungan kepada Green Force.

Rivera menganggap pertandingan ini memiliki nilai lebih karena menjadi pengalaman perdana bagi sebagian pemain baru mengenakan seragam Persebaya Surabaya di depan publik sendiri.

Suasana tersebut diyakini akan membantu proses adaptasi sekaligus membangun kepercayaan diri menghadapi musim kompetisi yang segera bergulir.

"Pertandingan ini penting bagi semua pemain, terutama pemain baru dan pemain muda. Mereka akan merasakan langsung atmosfer luar biasa dari Bonek dan Bonita," kata Rivera dalam sesi konferensi pers, Sabtu (18/7/2026).

Era Baru Green Force Dimulai dengan Skuad yang Lebih Segar Persebaya Surabaya memasuki musim baru dengan wajah berbeda setelah mendatangkan sejumlah pemain di berbagai posisi. Penyegaran skuad menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas tim agar mampu bersaing di papan atas kompetisi musim 2026/2027.