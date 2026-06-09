Luis Milla Latih Persib Bandung, Shin Tae-yong Latih Persija Jakarta, Patrick Kluivert Latih Siapa?

JawaPos.com - Persija Jakarta resmi memperkenalkan Shin Tae-yong sebagai pelatih baru pada Senin (8/6). Pelatih asal Korea Selatan tersebut mengikuti jejak Luis Milla yang melatih klub di Liga Indonesia setelah menjadi pelatih Timnas Indonesia.

Lalu, apakah mantan pelatih lainnya yakni Patrick Kluivert akan mengikuti jejak koleganya tersebut?

Patrick Kluivert menjadi pelatih tim nasional Indonesia pada Januari hingga Oktober 2025. Bersama Skuad Garuda, Kluivert memimpin delapan pertandingan dengan salah satu prestasinya lolos ke putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Setelahnya, mantan stiker timnas Belanda berstatus 'pengangguran' sebelum ditunjuk sebagai konsultan oleh Federasi Sepak Bola Suriname tepat dua pekan sebelum laga play-off. Kluivert bersama legenda Belanda lain, Clarence Seedorf diharapkan mampu membawa Suriname lolos ke Piala Dunia 2026. Namun Suriname akhirnya gagal setelah kalah dari Bolivia 2-1.

Kini, setelah Shin Tae-yong menduduki jabatan pelatih klub di Super League, bukan tidak mungkin Patrick Kluivert juga akan mengikuti jejak pendahulunya tersebut.

Sebelumnya diketahui Luis Milla juga sempat menukangi Persib Bandung pasca dipecat dari jabatan pelatih Timnas Indonesia pada 2018. Bersama Maung Bandung, mantan pelatih Spanyol U-21 memimpin dalam 30 laga dengan 1,93 poin per pertandingan.

Namun jauh sebelum itu, sudah ada Ivan Kolev mantan pelatih Timnas Indonesia yang juga menangani tim di liga Indonesia. Sosok 68 tahun bahkan lebih dulu melatih Persija selama dua periode 1999/2000 dan 2019, sebelum ditunjuk sebagai nahkoda tim nasional pada 2001 hingga 2003.

Bahkan selain Persija, Kolev juga pernah menangani Mitra Kukar, Persipura, Sriwijaya FC, dan PS TNI.