Profil Stadion Piala Dunia 2026: Philadelphia Stadium, Simpan Memori Indah Mantan Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert

JawaPos.com — Philadelphia Stadium atau Lincoln Financial Field akan menjadi salah satu venue penting Piala Dunia 2026 dengan menggelar enam pertandingan di Philadelphia, Amerika Serikat. Stadion berkapasitas 65.827 penonton ini tak hanya dikenal sebagai markas Philadelphia Eagles, tetapi juga memiliki rekam jejak panjang menggelar laga-laga internasional dan berbagai ajang sepak bola bergengsi.

Mengapa Philadelphia Stadium Jadi Salah Satu Venue Penting Piala Dunia 2026? Philadelphia Stadium mendapat kepercayaan menjadi tuan rumah enam pertandingan Piala Dunia 2026 berkat fasilitas modern dan pengalaman panjang menggelar event olahraga kelas dunia.

Stadion ini memiliki kapasitas 65.827 penonton menurut FIFA dan menggunakan lapangan rumput permanen di area terbuka.

Venue yang lebih dikenal dengan nama Lincoln Financial Field ini resmi dibuka pada 2003. Lokasinya berada di kompleks olahraga South Philadelphia Sports Complex yang membentang di area seluas 260 acre.

Keberadaan stadion di kawasan olahraga terpadu menjadi salah satu keunggulan tersendiri.

Di area yang sama juga terdapat stadion bisbol kota Philadelphia serta arena indoor yang digunakan tim basket, hoki es, dan lacrosse.

FIFA memilih stadion ini karena mampu mengakomodasi pertandingan berskala besar dengan dukungan infrastruktur yang sudah matang.

Suhu rata-rata harian pada Juni yang mencapai 28 derajat Celsius juga menjadi faktor penting dalam penyelenggaraan pertandingan musim panas.

Apa yang Membuat Stadion Ini Berbeda dari Venue Lain? Salah satu keunikan Philadelphia Stadium terletak pada komitmennya terhadap keberlanjutan lingkungan. Stadion ini disebut sebagai salah satu stadion paling ramah lingkungan di National Football League (NFL).