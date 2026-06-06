Shin Tae-yong dan Patrick Kluivert Reuni Singkat di Seoul saat Barcelona Legends vs Liverpool Legends

JawaPos.com - Pertemuan antara Shin Tae-yong dan Patrick Kluivert menjadi salah satu momen yang menarik perhatian pecinta sepak bola Indonesia.

Kedua sosok yang memiliki keterkaitan dengan perjalanan Timnas Indonesia itu terlihat saling menyapa saat menghadiri pertandingan Barcelona Legends melawan Liverpool Legends di Seoul, Korea Selatan.

Momen tersebut terekam dalam sejumlah video yang kemudian beredar di media sosial. Kehadiran Shin Tae-yong dan Patrick Kluivert dalam satu kesempatan yang sama langsung memicu berbagai reaksi dari para suporter.

Banyak yang menyoroti interaksi keduanya karena masing-masing memiliki peran penting dalam perjalanan Timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir.

Shin Tae-yong dan Patrick Kluivert berjumpa di Seoul. (istimewa)

Shin Tae-yong dikenal sebagai pelatih yang membawa perubahan besar bagi sepak bola Indonesia.

Di bawah kepemimpinannya, Timnas Indonesia mengalami perkembangan signifikan, baik dari segi permainan maupun prestasi di level internasional.

Sementara itu, Patrick Kluivert saat ini dipercaya untuk melanjutkan perjalanan skuad Garuda dan mempersiapkan tim menghadapi berbagai agenda penting ke depan.