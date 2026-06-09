Setelah Mariano Peralta, Ini Rumor 2 Rekrutan Baru Persija Jakarta Era Shin Tae-yong, Salah Satunya Pemain Timnas Indonesia

JawaPos.com - Persija Jakarta resmi memperkenalkan Shin Tae-yong sebagai pelatih baru untuk mengarungi Super League 2026/2027 mendatang. Pada konferensi pers Senin (8/6), nama Mariano Peralta juga disebut sebagai rekrutan baru Macan Kemayoran.

Kabar mengenai Peralta disampaikan Jeje, penerjemah kepercayaan Shin Tae-yong yang juga hadir pada acara perkenalan tersebut. Dirinya menyebut bahwa sang pemain sudah deal dengan Persija.

"Peralta, memang sudah dikontrak yang dan Coach Shin senang hati dengan hal itu," ucap Jeje.

Pemain terbaik (MVP) BRI Super League 2025/2026 memang santer dikabarkan akan menuju Persija pada musim depan. Peralta mampu membawa Borneo FC finish sebagai runner up dan lolos ke kompetisi Asia musim depan. Selain itu pemain sayap asal Argentina juga menjadi pencetak gol terbanyak bagi tim asal Kalimantan Timur tersebut.

Setelah Mariano Peralta, dua rumor pemain baru Persija selanjutnya di bawah kepemimpinan Shin Tae-yong mulai mencuat yakni kiper Timnas Indonesia yang juga memperkuat Borneo FC musim lalu, Nadeo Argawinata dan pemain belakang asal Armenia, Artur Kartashyan.

"Bursa Transfer. Nadeo Argawinata kabarnya menjadi kandidat kiper Persija untuk menggantikan Eduardo yang dilepas," tulis akun Instagram @liga_dagelann.

Nadeo tampil luar biasa bersama Borneo FC musim lalu dengan bermain penuh dalam 34 pertandingan dan menjabat sebagai kapten tim. Mantan kiper Bali United sukses catatkan 12 kali nirbobol dan hanya kemasukan 31 gol.

Shin Tae-yong tentu sudah mengenal Nadeo yang kerap ia panggil ke Timnas Indonesia. Kiper berusia 30 tahun tersebut bahkan menjadi pilihan utama sang pelatih saat gelaran Piala AFF 2020 di Singapura.