Dari Kompetisi Internal hingga Tim Utama, Jalur Rahasia Pabrik Pemain Persebaya Surabaya yang Mengantar Ilham Akbar Debut

Ahmad Mujtaba Ilham Akbar menjalani debut bersama tim utama Persebaya Surabaya setelah menempuh jalur pembinaan dari PSAL Surabaya, Future Lab, hingga Persebaya U-20. (Persebaya)
JawaPos.com — Ahmad Mujtaba Ilham Akbar menjadi bukti nyata keberhasilan sistem pembinaan Persebaya Surabaya setelah menjalani debut bersama tim utama saat menghadapi Persik Kediri di Stadion Gelora Bung Tomo, Sabtu (23/5/2026).
Meski hanya bermain enam menit, pemain berusia 19 tahun itu menunjukkan kesiapan hasil proses panjang yang dimulai dari kompetisi internal hingga menembus skuad senior Green Force.
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Debut Ahmad Mujtaba Ilham Akbar bukan hasil yang datang secara instan.
Pemain yang berposisi sebagai full back kanan tersebut merupakan produk murni sistem pembinaan Persebaya Surabaya yang berjenjang dan berkelanjutan.
Perjalanannya dimulai dari tim internal PSAL Surabaya yang menjadi salah satu fondasi pembinaan pemain muda.
Setelah berkembang di level internal, Ilham kemudian mendapatkan kesempatan naik ke Persebaya Future Lab sebelum akhirnya memperkuat Persebaya U-20 di Elite Pro Academy Super League 2025/2026.
Sistem tersebut menjadi dua jenjang penting yang harus dilalui pemain muda sebelum mendapatkan peluang masuk ke tim utama.
Future Lab berfungsi sebagai wadah pengembangan pemain potensial, sedangkan Persebaya U-20 menjadi arena pembuktian kemampuan melalui kompetisi yang lebih kompetitif.
Keberadaan jalur pembinaan berlapis itu membuat proses promosi pemain berlangsung lebih terukur.
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