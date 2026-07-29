Bernardo Tavares Prioritaskan Kondisi Pemain, Persebaya Waspadai Perlawanan Agresif PSMS Medan

JawaPos.com - Persebaya Surabaya memilih fokus membenahi kondisi tim jelang menghadapi PSMS Medan pada laga kedua Grup B Piala Presiden 2026.

Pelatih Bernardo Tavares menegaskan kesiapan fisik para pemain menjadi perhatian utama sebelum memikirkan kekuatan lawan.

Persebaya dijadwalkan menghadapi PSMS Medan di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Rabu (29/7/2026) malam. Laga ini menjadi kesempatan bagi Green Force untuk melanjutkan tren positif setelah mengawali turnamen dengan kemenangan tipis 1-0 atas Persija Jakarta.

Meski meraih hasil maksimal di pertandingan pertama, Tavares memastikan timnya tidak ingin terlena. Ia menilai proses pembentukan skuad menuju Super League 2026/2027 masih menjadi pekerjaan utama yang harus diselesaikan selama mengikuti Piala Presiden.

Pelatih asal Portugal tersebut mengungkapkan kondisi fisik pemain masih menjadi perhatian tim pelatih. Jadwal pertandingan yang padat membuat sejumlah pemain belum sepenuhnya pulih setelah menjalani laga dengan intensitas tinggi.

Karena itu, sesi latihan pada Selasa (28/7) lebih difokuskan untuk pemulihan kebugaran. Menurut Tavares, keputusan mengenai susunan pemain baru akan ditentukan setelah melihat perkembangan kondisi seluruh pemain hingga hari pertandingan.

"Kami menjalani sesi recovery karena beberapa pemain masih mengalami kelelahan. Kondisi fisik mereka menjadi prioritas sebelum menjalani program latihan berikutnya," ujar Tavares.

Ia menambahkan kualitas istirahat para pemain juga akan menjadi bahan evaluasi sebelum menentukan siapa saja yang layak tampil sejak menit pertama saat menghadapi PSMS.