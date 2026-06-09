Rumor Transfer Emaxwell Souza Menguat, Eks Winger Persija Dilirik Klub Arab Saudi

JawaPos.com - Masa depan penyerang asal Brasil Emaxwell Souza mulai menemui titik terang. Namanya dikabarkan masuk dalam radar salah satu klub yang berkompetisi di Liga Divisi Utama Arab Saudi.

Pemain yang sebelumnya memperkuat Persija Jakarta itu disebut tengah menjalani proses negosiasi untuk melanjutkan kariernya di Timur Tengah. Kabar tersebut muncul di tengah spekulasi yang berkembang dalam beberapa pekan terakhir terkait klub baru yang akan menjadi pelabuhan berikutnya bagi Emaxwell.

Sejumlah klub sempat dikaitkan dengan pemain berusia 31 tahun tersebut, termasuk Persib Bandung, Bhayangkara Presisi Lampung FC, hingga Garudayaksa FC. Namun hingga saat ini belum ada tanda-tanda bahwa salah satu dari klub tersebut akan menjadi tujuan berikutnya.

Selain itu, peluang bermain di Liga Thailand juga disebut tidak lagi menjadi opsi utama bagi sang pemain. Namun, fokus Emaxwell kini dikabarkan mengarah ke tawaran dari Arab Saudi, yang dalam beberapa tahun terakhir menjadi salah satu destinasi menarik bagi pemain asing berkat kompetisi yang semakin kompetitif dan dukungan finansial yang kuat.

Berdasar informasi yang beredar, proses negosiasi antara kedua pihak masih berlangsung. Belum ada kesepakatan final yang tercapai, namun peluang transfer tersebut disebut cukup terbuka. Jika proses berjalan lancar, Emaxwell berpotensi menjadi salah satu pemain yang melanjutkan karirnya di kawasan Timur Tengah pada musim mendatang.

Emaxwell sendiri bukan sosok asing bagi pecinta sepak bola Indonesia. Pemain bernama lengkap Emaxwell Souza de Lima itu dikenal sebagai winger yang memiliki kecepatan, kemampuan menggiring bola, serta fleksibilitas bermain di beberapa posisi lini depan.

Selain beroperasi di sisi kiri, dia mampu dimainkan sebagai sayap kanan maupun penyerang tengah. Pengalaman bermain di berbagai kompetisi membuat Emaxwell menjadi pemain yang cukup diminati di bursa transfer. Faktor tersebut diyakini menjadi salah satu alasan mengapa klub Arab Saudi tertarik untuk membawanya ke kompetisi mereka.

Meski demikian, hingga saat ini belum ada pengumuman resmi dari pihak pemain maupun klub terkait. Para penggemar masih harus menunggu perkembangan lebih lanjut untuk mengetahui ke mana Emaxwell akan melanjutkan karier profesionalnya.