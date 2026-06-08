Shin Tae-yong Konfirmasi Transfer Mariano Peralta ke Persija, Jakmania Sambut Antusias

JawaPos.com - Persija Jakarta langsung membuat gebrakan pada awal era kepelatihan Shin Tae-yong. Dalam konferensi pers perdana sebagai pelatih Macan Kemayoran pada Senin (8/6), juru taktik asal Korea Selatan itu mengonfirmasi bahwa Persija telah resmi mengamankan tanda tangan Mariano Peralta.

Kehadiran pemain asal Argentina tersebut menjadi salah satu langkah besar Persija dalam menyambut musim 2026/2027. Mariano Peralta datang dengan status mentereng sebagai pemain terbaik BRI Super League musim 2025/2026 setelah tampil impresif bersama Borneo FC.

Mariano Peralta jadi salah satu pemain yang paling banyak dibicarakan sepanjang musim lalu. Beroperasi di sektor sayap kanan, pemain berusia 28 tahun itu mampu menjadi motor serangan utama Borneo FC lewat kecepatan, kreativitas, dan ketajamannya di depan gawang.

Berdasar catatan karirnya, Peralta merupakan produk akademi San Lorenzo, salah satu klub besar Argentina. Dia sempat memperkuat beberapa klub di Amerika Selatan sebelum memutuskan berkarir di Indonesia bersama Borneo FC pada Agustus 2024.

Keputusan tersebut terbukti tepat. Dalam dua musim terakhir, Peralta menjelma menjadi salah satu pemain asing terbaik di kompetisi Indonesia.

Dari total 67 pertandingan bersama Borneo FC, dia berhasil mengoleksi 29 gol serta sejumlah kontribusi penting lainnya yang membantu tim bersaing di papan atas. Penampilan konsisten sepanjang musim 2025/2026 mengantarkan Peralta meraih berbagai penghargaan individu.

Selain dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Liga, dia juga masuk dalam Best XI kompetisi dan menerima penghargaan APPI Indonesian Football Award sebagai pemain terbaik musim ini.

Bagi Persija, kedatangan Peralta menjadi sinyal kuat bahwa klub ibu kota serius membangun skuad kompetitif di bawah arahan Shin Tae-yong. Kehadiran pemain dengan kualitas dan pengalaman seperti Peralta diyakini dapat meningkatkan daya gedor tim yang musim lalu dinilai masih belum konsisten dalam penyelesaian akhir.