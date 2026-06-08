Shin Tae Yong Resmi Latih Persija Jakarta, Pramono Anung Bocorkan Target Besar Ini!

Shin Tae-yong konfirmasi Mariano Peralta gabung Persija Jakarta. (Andika Rachmansyah/JawaPos.com)
JawaPos.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyambut baik penunjukan mantan pelatih Tim Nasional Indonesia, Shin Tae-yong (STY), sebagai pelatih baru Persija Jakarta. Kedatangan pelatih asal Korea Selatan ini diharapkan mampu membawa Macan Kemayoran merebut trofi juara Liga 1 musim depan.
Pramono ingin gelar juara tersebut menjadi kado spesial untuk merayakan hari ulang tahun (HUT) ke-500 Kota Jakarta yang jatuh pada tahun depan.
"Sebagai Gubernur Jakarta, saya tentunya sangat berharap bahwa Persija dalam kepelatihan yang dibimbing oleh Shin Tae-yong bisa memberikan kado istimewa bagi Jakarta," ujar Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (8/6).
Pramono sangat optimis STY tidak akan butuh waktu lama untuk beradaptasi di ibu kota. Pasalnya, Persija Jakarta saat ini dihuni oleh sederet pilar lokal berkualitas, yang mayoritas sudah sangat familier dengan gaya kepelatihan Shin Tae-yong di Timnas Indonesia.
Kehadiran STY juga diyakini menjadi magnet kuat untuk mempertahankan pemain bintang seperti Witan Sulaeman yang masa kontraknya akan segera habis.
"Secara materi pemain sebenarnya Jakarta pemainnya, terutama apa yang dimiliki pemain domestiknya, itu cukup bagus lah. Ada Ridho, Witan Sulaeman, Doni, dan macam-macam," ungkap Pramono.
"Saya berharap betul karena Shin Tae-yong ini kan punya pengalaman pernah menjadi pelatih nasional kita, pasti dia punya cara untuk bisa membuat Persija berprestasi lebih baik. Saya menaruh harapan untuk itu," sambungnya.
Menariknya, Pramono Anung ternyata sudah mengantongi informasi perekrutan STY jauh sebelum manajemen Macan Kemayoran merilis pengumuman resmi ke publik. Pihak manajemen klub dilaporkan sempat menjalin komunikasi intensif dengan sang Gubernur.
"Ya, sebagai Gubernur pasti tahu lah, nggak mungkin Gubernur tahunya ketika diumumkan, pasti kan sudah tahu dulu. Saya tahu, saya tahu. Ya, (ada komunikasi) dengan Persijanya," ungkapnya.
Menebak Ranking FIFA Timnas Indonesia Selanjutnya Jika Menang Lawan Mozambik
Bocor! Alasan Brian Uriarte Tetap P4 Meski Crash di Moto3 Hungaria 2026, Bikin Veda Ega Pratama Finis P16
Prediksi Piala Dunia 2026: Sejarah Sebut Hanya 5 Tim Lolos Semua Kriteria Juara, Belanda Masuk Daftar
Media Jerman Pusing Lihat Ngerinya Performa Veda Ega Pratama di Sesi Practice Moto3 Hungaria 2026
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Breaking News! Veda Ega Pratama Naik ke Peringkat 3 Moto3 2026 Usai Diskualifikasi Adrian Fernandez
Eksklusif! Perjuangan Nyo Daftar Player Escort Sejak 2024, Menangis Haru Dipeluk Nathan Tjoe-A-On di Timnas Indonesia
Kronologi Lengkap Diskualifikasi Adrian Fernandez di Moto3 2026, Veda Ega Pratama Naik ke Posisi Tiga Klasemen
Hasil Practice Moto3 Hungaria 2026: Veda Ega Pratama Finis P2 dan Lolos ke Q2, Hakim Danish Justru Tersandung
Viral Pengemudi Ojek Pangkalan Getok Harga Rp 400 Ribu Senayan-Bundaran HI, Modus Bilang Tarif "58"