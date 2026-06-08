Shin Tae Yong Resmi Latih Persija Jakarta, Pramono Anung Bocorkan Target Besar Ini!

JawaPos.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyambut baik penunjukan mantan pelatih Tim Nasional Indonesia, Shin Tae-yong (STY), sebagai pelatih baru Persija Jakarta. Kedatangan pelatih asal Korea Selatan ini diharapkan mampu membawa Macan Kemayoran merebut trofi juara Liga 1 musim depan.

Pramono ingin gelar juara tersebut menjadi kado spesial untuk merayakan hari ulang tahun (HUT) ke-500 Kota Jakarta yang jatuh pada tahun depan.

"Sebagai Gubernur Jakarta, saya tentunya sangat berharap bahwa Persija dalam kepelatihan yang dibimbing oleh Shin Tae-yong bisa memberikan kado istimewa bagi Jakarta," ujar Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (8/6).

Komposisi Skuad Mewah dan Reuni Bintang Timnas Pramono sangat optimis STY tidak akan butuh waktu lama untuk beradaptasi di ibu kota. Pasalnya, Persija Jakarta saat ini dihuni oleh sederet pilar lokal berkualitas, yang mayoritas sudah sangat familier dengan gaya kepelatihan Shin Tae-yong di Timnas Indonesia.

Kehadiran STY juga diyakini menjadi magnet kuat untuk mempertahankan pemain bintang seperti Witan Sulaeman yang masa kontraknya akan segera habis.

"Secara materi pemain sebenarnya Jakarta pemainnya, terutama apa yang dimiliki pemain domestiknya, itu cukup bagus lah. Ada Ridho, Witan Sulaeman, Doni, dan macam-macam," ungkap Pramono.

"Saya berharap betul karena Shin Tae-yong ini kan punya pengalaman pernah menjadi pelatih nasional kita, pasti dia punya cara untuk bisa membuat Persija berprestasi lebih baik. Saya menaruh harapan untuk itu," sambungnya.

Bocoran Orang Dalam dan Komitmen Tanpa Intervensi Menariknya, Pramono Anung ternyata sudah mengantongi informasi perekrutan STY jauh sebelum manajemen Macan Kemayoran merilis pengumuman resmi ke publik. Pihak manajemen klub dilaporkan sempat menjalin komunikasi intensif dengan sang Gubernur.