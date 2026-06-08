Skema Poin FIFA: Indonesia Bisa Tembus 117 Dunia Jika Menang Atas Mozambik

JawaPos.com - Pertandingan kedua FIFA Matchday Juni menjadi sorotan bagi Timnas Indonesia yang akan menghadapi tantangan dari Mozambique.

Laga ini bukan sekadar uji coba, tetapi juga berpengaruh langsung terhadap peringkat FIFA yang sedang dikejar skuad Garuda.

Berdasarkan perhitungan sementara, Indonesia memiliki peluang tambahan poin yang cukup signifikan.

Jika berhasil meraih kemenangan, Garuda akan mendapatkan sekitar +5,69 poin. Hasil imbang masih memberikan tambahan +0,69 poin, sementara kekalahan justru akan mengurangi sekitar -4,31 poin dari total yang sudah dikumpulkan.

Secara matematis, kemenangan atas Mozambik bisa membawa Indonesia naik dua peringkat dari posisi saat ini.

Garuda diperkirakan bisa menembus peringkat 117 dunia, sekaligus menggeser beberapa negara seperti Sierra Leone dan Sudan yang berada di sekitar zona tersebut.

Namun sebaliknya, jika hasil negatif terjadi, posisi Indonesia bisa kembali turun ke peringkat 122 FIFA. Situasi ini membuat laga melawan Mozambik terasa cukup krusial meskipun berstatus pertandingan persahabatan internasional.

Pelatih dan pemain tentu menyadari bahwa setiap laga FIFA Matchday memiliki dampak jangka panjang terhadap posisi ranking.

Selain untuk menjaga konsistensi performa, pertandingan ini juga menjadi ajang penting untuk menguji kedalaman skuad dan strategi yang sedang dibangun.