Liga 4: Pasuruan United dan Persid Jember Siap Saling Sikut, Bio Paulin Percaya Diri Menuju Liga 3

Pelatih Pasuruan United, Bio Paulin. (Dok. Pasuruan Utd)
JawaPos.com – Ada enam klub Jawa Timur yang berlaga di babak 32 Besar Liga 4. Mereka adalah Pasuruan United, Persepam Pamekasan, Persid Jember, Persikoba Kota Batu, Persinga Ngawi, dan Persenga Nganjuk.
Dua tim Jatim bahkan bakal saling sikut. Sebab, Pasuruan United dan Persid sama-sama berada di Grup X. Total, ada delapan grup. Nantinya, dua tim teratas akan otomatis lolos ke babak 16 besar.
Pasuruan United tidak takut meski harus bersaing dengan sesama tim Jatim. “Saya pikir, kami harus meneruskan tren positif ini. Saya percaya penuh dengan pemain saya. Impian saya adalah meloloskan Pasuruan United ke Liga 3. Syukur-syukur kalau bisa juara,” kata pelatih Pasuruan United, Bio Paulin kepada Jawa Pos.
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Cuma, dia meminta anak asuhnya untuk tidak jemawa. Sebab, masih ada Persiharjo Sukoharjo dan Persak Kebumen yang siap menghadang. “Saya tahu kalau lawan pasti jauh lebih kuat di babak ini. Tapi saya percaya dengan para pemain saya,” tegas Bio.
Persid juga tidak gentar. Tim berjuluk Macan Raung itu bahkan siap memberi kejutan di babak 32 Besar. “Saya pribadi pasti ingin membawa tim ini berprestasi, karena itu akan jadi sebuah kebanggaan,” kata pelatih Persid, Nurul Huda kepada Jawa Pos.
Dia pun berharap ada dukungan positif yang diberikan selama babak 32 besar. Terutama untuk skuad Persid. “Kami butuh dukungan yang positif. Apalagi tim ini banyak diisi oleh pemain muda yang sedang berproses untuk terus berkembang. Jadi, butuh dukungan yang sangat baik,” tutup mantan asisten pelatih Deltras FC itu.
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