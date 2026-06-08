Liga 4: Pasuruan United dan Persid Jember Siap Saling Sikut, Bio Paulin Percaya Diri Menuju Liga 3

JawaPos.com – Ada enam klub Jawa Timur yang berlaga di babak 32 Besar Liga 4. Mereka adalah Pasuruan United, Persepam Pamekasan, Persid Jember, Persikoba Kota Batu, Persinga Ngawi, dan Persenga Nganjuk.

Dua tim Jatim bahkan bakal saling sikut. Sebab, Pasuruan United dan Persid sama-sama berada di Grup X. Total, ada delapan grup. Nantinya, dua tim teratas akan otomatis lolos ke babak 16 besar.

Pasuruan United tidak takut meski harus bersaing dengan sesama tim Jatim. “Saya pikir, kami harus meneruskan tren positif ini. Saya percaya penuh dengan pemain saya. Impian saya adalah meloloskan Pasuruan United ke Liga 3. Syukur-syukur kalau bisa juara,” kata pelatih Pasuruan United, Bio Paulin kepada Jawa Pos.

Cuma, dia meminta anak asuhnya untuk tidak jemawa. Sebab, masih ada Persiharjo Sukoharjo dan Persak Kebumen yang siap menghadang. “Saya tahu kalau lawan pasti jauh lebih kuat di babak ini. Tapi saya percaya dengan para pemain saya,” tegas Bio.

Persid juga tidak gentar. Tim berjuluk Macan Raung itu bahkan siap memberi kejutan di babak 32 Besar. “Saya pribadi pasti ingin membawa tim ini berprestasi, karena itu akan jadi sebuah kebanggaan,” kata pelatih Persid, Nurul Huda kepada Jawa Pos.