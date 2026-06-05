Persib Bertemu Raksasa Malaysia Johor Darul Ta'zim, Borneo FC Lawan Juara Bertahan ASEAN Club Championship

JawaPos.com - Juara Super League Persib Bandung langsung akan bertemu lawan tangguh sekaligus raksasa Malaysia, Johor Darul Ta'zim (JDT) pada fase grup ASEAN Club Championship (ACC) 2026/2027.

Pada drawing yang digelar Jumat (5/6), dua tim Indonesia yakni Persib dan Borneo tergabung di grup yang berbeda. Selain bersama JDT, Maung Bandung juga akan bersua Port FC, Lion City Sailors, Cong An Ha Noi FC, Svay Rieng, dan pemenang play off 2.

Persib dalam beberapa musim terakhir kerap bertemu dengan wakil Singapura, Lion City Sailors, sehingga laga ini dipastikan akan berlangsung ketat.

Sementara itu, Borneo FC yang merupakan runner up Super League juga akan melawan tim-tim yang tak kalah berat di grup A. Buriram United yang merupakan lima kali beruntun juara Liga Thailand sekaligus juara bertahan kompetisi ini, bakal menjadi lawan paling tangguh bagi Pesut Etam.

Selain itu, Borneo FC juga akan bertemu finalis ACL 2 wilayah timur Ratchaburi, juara Piala Vietnam, Kuching City dari Malaysia, dan Tampines Rovers FC yang juga merupakan tim kuat Singapura.

Adapun sistem kompetisi ACC yakni single home dan away dengan total enam pertandingan. Empat tim teratas masing-masing grup akan melaju ke perempat final.

Hasil Drawing Grup ASEAN Club Championship 2026/2027 Grup A

Borneo FC