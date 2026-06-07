Partai Hidup Mati! Nova Arianto Turunkan Kekuatan Terbaik, Ini Daftar Susunan Pemain Timnas Indonesia U-19 vs Vietnam di Piala AFF U-19

JawaPos.com — Timnas Indonesia U-19 menghadapi Vietnam dalam laga penentuan juara Grup A Piala AFF U-19 2026 di Stadion Utama Sumatra Utara, Deli Serdang, Minggu (7/6/2026) pukul 20.00 WIB. Pertandingan ini menjadi partai hidup mati bagi Garuda Muda untuk mengamankan tiket ke semifinal sekaligus mengunci posisi puncak klasemen grup.

Duel Indonesia kontra Vietnam diprediksi berlangsung sengit mengingat kedua tim sama-sama mengincar status juara Grup A. Hasil pertandingan ini akan sangat menentukan langkah Garuda Muda pada fase gugur turnamen.

Pelatih Timnas Indonesia U-19, Nova Arianto, menurunkan komposisi pemain terbaik yang dimilikinya. Sejak menit awal, Indonesia akan bermain dengan pendekatan menyerang untuk meraih kemenangan atas Vietnam.

Formasi 4-3-3 dipilih sebagai skema dasar permainan. Namun, pola tersebut berpotensi berubah menyesuaikan situasi pertandingan dan strategi yang diterapkan lawan di lapangan.

Di bawah mistar gawang, Dafa Al Gasemi dipercaya menjadi pilihan utama. Kiper muda tersebut akan bertugas sebagai benteng terakhir pertahanan Indonesia dalam menghadapi agresivitas lini depan Vietnam.

Sektor pertahanan akan diisi empat pemain yakni I Putu Panji, Ibrah Ohorella, Al Gazani Dwi, dan Fabio Azkariawan. Keempat pemain itu diharapkan mampu menjaga organisasi permainan dan meredam serangan lawan sepanjang pertandingan.

Pada lini tengah, Indonesia mengandalkan kombinasi Eizar Jacob, Nazriel Alvaro, dan Muhammad Isfandyar. Trio gelandang tersebut akan menjadi motor permainan sekaligus penghubung antara lini belakang dan lini depan.

Sementara itu, lini serang dipercayakan kepada Reno Salampessy, Arkhan Kaka, dan Dimas Adi. Ketiganya diharapkan mampu memanfaatkan peluang yang tercipta untuk membobol gawang Vietnam.