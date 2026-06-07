Partai Hidup Mati! Nova Arianto Turunkan Kekuatan Terbaik, Ini Daftar Susunan Pemain Timnas Indonesia U-19 vs Vietnam di Piala AFF U-19

Timnas Indonesia U-19 (Instagram @timnasindonesia)
JawaPos.com — Timnas Indonesia U-19 menghadapi Vietnam dalam laga penentuan juara Grup A Piala AFF U-19 2026 di Stadion Utama Sumatra Utara, Deli Serdang, Minggu (7/6/2026) pukul 20.00 WIB. Pertandingan ini menjadi partai hidup mati bagi Garuda Muda untuk mengamankan tiket ke semifinal sekaligus mengunci posisi puncak klasemen grup.
Duel Indonesia kontra Vietnam diprediksi berlangsung sengit mengingat kedua tim sama-sama mengincar status juara Grup A. Hasil pertandingan ini akan sangat menentukan langkah Garuda Muda pada fase gugur turnamen.
Pelatih Timnas Indonesia U-19, Nova Arianto, menurunkan komposisi pemain terbaik yang dimilikinya. Sejak menit awal, Indonesia akan bermain dengan pendekatan menyerang untuk meraih kemenangan atas Vietnam.
Baca Juga:Jelang Timnas Indonesia vs Mozambik: Marselino Ferdinan Gabung Latihan, Justin Hubner Jadi Penonton di Pinggir Lapangan
Formasi 4-3-3 dipilih sebagai skema dasar permainan. Namun, pola tersebut berpotensi berubah menyesuaikan situasi pertandingan dan strategi yang diterapkan lawan di lapangan.
Di bawah mistar gawang, Dafa Al Gasemi dipercaya menjadi pilihan utama. Kiper muda tersebut akan bertugas sebagai benteng terakhir pertahanan Indonesia dalam menghadapi agresivitas lini depan Vietnam.
Sektor pertahanan akan diisi empat pemain yakni I Putu Panji, Ibrah Ohorella, Al Gazani Dwi, dan Fabio Azkariawan. Keempat pemain itu diharapkan mampu menjaga organisasi permainan dan meredam serangan lawan sepanjang pertandingan.
Pada lini tengah, Indonesia mengandalkan kombinasi Eizar Jacob, Nazriel Alvaro, dan Muhammad Isfandyar. Trio gelandang tersebut akan menjadi motor permainan sekaligus penghubung antara lini belakang dan lini depan.
Sementara itu, lini serang dipercayakan kepada Reno Salampessy, Arkhan Kaka, dan Dimas Adi. Ketiganya diharapkan mampu memanfaatkan peluang yang tercipta untuk membobol gawang Vietnam.
Baca Juga:Jadwal dan Link Live Streaming Timnas Indonesia U-19 vs Vietnam U-19: Laga Penentu Tiket Semifinal Piala AFF
Al Gasemi (GK), I Putu Panji (C), Ibrah Ohorella, Al Gazani Dwi, Fabio Azkariawan, Eizar Jacob, Nazriel Alvaro, Muhammad Isfandyar, Reno Salampessy, Arkhan Kaka, Dimas Adi.
Breaking News! Veda Ega Pratama Naik ke Peringkat 3 Moto3 2026 Usai Diskualifikasi Adrian Fernandez
Kronologi Lengkap Diskualifikasi Adrian Fernandez di Moto3 2026, Veda Ega Pratama Naik ke Posisi Tiga Klasemen
Hasil Practice Moto3 Hungaria 2026: Veda Ega Pratama Finis P2 dan Lolos ke Q2, Hakim Danish Justru Tersandung
Menebak Ranking FIFA Timnas Indonesia Selanjutnya Jika Menang Lawan Mozambik
Veda Ega Pratama Kudeta Peringkat Pertama! Update Klasemen Rookie of The Year Moto3 2026 Usai Brian Uriarte Didiskualifikasi
Sony Sonjaya Akan Ajukan Diri Jadi Justice Collaborator Kasus MBG, Janjikan Buka Nama-Nama Besar
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Kalah di Pengadilan Soal Sanksi Etik Promotor Disertasi Bahlil, Guru Besar UI: Mahasiswa Ini Bukan Main-main
Prediksi Haiti vs Peru 6 Juni 2026: Momentum Positif Les Grenadiers Uji Kebangkitan La Blanquirroja
3 Bintang Baru Sudah Deal! Persebaya Surabaya Siapkan Misi Besar Bernardo Tavares di Musim 100 Tahun