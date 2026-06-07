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Ali Mahrus, Taufiq Ardyansyah
Minggu, 7 Juni 2026 | 16.03 WIB

Prediksi Timnas Indonesia U-19 vs Vietnam U-19: Ingin Menentukan Nasib Sendiri, Nova Arianto Bawa Target Khusus

Pemain Timnas Indonesia U-19 bersiap menghadapiVietnam pada laga Grup A Piala AFF U-19 2026 di Sumatera Utara. (Dok. Timnas Indonesia) - Image

Pemain Timnas Indonesia U-19 bersiap menghadapiVietnam pada laga Grup A Piala AFF U-19 2026 di Sumatera Utara. (Dok. Timnas Indonesia)

JawaPos.com - Persaingan menuju semifinal ASEAN U-19 Championship 2026 memasuki fase penentuan. Sesuai regulasi turnamen, empat tiket semifinal akan diberikan kepada tiga juara grup dan satu runner-up terbaik.

Hingga kemarin siang, atau sebelum Kamboja menghadapi Filipina tadi malam, Indonesia menempati posisi teratas klasemen runner-up terbaik. Namun, pelatih Tim Nasional Indonesia U-19, Nova Arianto, tidak ingin timnya lolos ke semifinal melalui jalur runner-up terbaik, lagi pula Indonesia tinggal sebiji juara Grup A.

Dengan menjadi juara grup, Indonesia tidak perlu bergantung pada hasil pertandingan grup lain.

Namun, menjadi juara Grup A tentu tidak mudah. Indonesia harus mampu mengalahkan Vietnam dalam laga terakhir grup yang digelar malam ini di Stadion Utama Sumatera Utara, Deli Serdang, Sumatera Utara (siaran langsung SCTV pukul 20.00 WIB).

Nova menegaskan bahwa sejak awal timnya memang tidak ingin bergantung pada hasil pertandingan lain untuk memastikan tiket semifinal. Karena itu, kemenangan atas Vietnam menjadi target utama yang dibidik anak asuhnya.

“Kami ingin lolos dengan apa yang kami lakukan. Kami tidak ingin lolos dengan menunggu hasil grup lain,” tegas Nova.

Karena target tersebut, Nova langsung mengalihkan fokus ke Vietnam setelah timnya mengalahkan Timor Leste dengan skor 3-0.

Menurut mantan pemain Persebaya itu, pertandingan melawan Vietnam akan menjadi ujian sesungguhnya bagi Indonesia.

Vietnam dipastikan menjadi lawan yang sulit. Mereka memiliki modal yang sangat meyakinkan menjelang pertandingan melawan Indonesia. Sejauh ini, Vietnam menjadi tim paling produktif di Grup A dengan torehan delapan gol dalam dua pertandingan. Sementara itu, Indonesia telah mencetak enam gol dalam dua pertandingan.

Meski demikian, Indonesia dan Vietnam sama-sama memiliki lini pertahanan yang kokoh. Keduanya belum pernah kebobolan.

Editor: Hendra
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