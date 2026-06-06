Persija Jakarta Segera Umumkan Pelatih Baru, Media Korea Sebut Shin Tae-yong Terdepan

Pelatih asal Korea Selatan, Shin Tae-yong, saat diperkenalkan sebagai pelatih Tim Nasional Indonesia di Stadion Pakansari Bogor, Sabtu 28/12/19. Media Korea Selatan menyebut Shin Tae-yong menjadi kandidat terkuat pelatih baru Persija Jakarta pengganti Mauricio Souza. (Chandra Satwika/Jawa Pos)
JawaPos.com - Nama Shin Tae-yong kembali menghebohkan sepak bola Indonesia. Mantan pelatih Timnas Indonesia itu disebut media Korea Selatan sebagai kandidat terkuat pelatih baru Persija Jakarta yang saat ini sedang mencari pengganti Mauricio Souza.
Kursi pelatih Persija Jakarta saat ini sedang kosong setelah kontrak Mauricio Souza tidak diperpanjang. Pelatih asal Brasil tersebut gagal memenuhi target yang telah disepakati bersama manajemen, yakni membawa Persija meraih gelar juara.
Pada musim debutnya di Super League 2025/2026, Souza berhasil membawa Persija finis di peringkat ketiga dengan raihan 71 poin. Catatan tersebut menjadi perolehan poin tertinggi Persija dalam satu dekade terakhir sejak kompetisi menggunakan format satu wilayah.
Meski demikian, manajemen Persija tetap memutuskan untuk tidak melanjutkan kerja sama dengan Souza. Kendati penampilannya dinilai cukup impresif, Macan Kemayoran memilih mencari sosok pelatih baru.
Persija dikabarkan telah menemukan pengganti Souza. Manajemen akan memperkenalkan pelatih anyar mereka di Jakarta International Stadium (JIS) pada Senin (8/6/2026). Hingga saat ini, identitas pelatih tersebut masih dirahasiakan.
Nama Shin Tae-yong kemudian mulai dikaitkan dengan Persija Jakarta. Bahkan, media Korea Selatan, Newsworker, menyebut pelatih berusia 57 tahun itu sebagai kandidat terkuat untuk menukangi Macan Kemayoran.
"Shin Tae-yong yang sempat menghilang dari sorotan usai singkat melatih di Korea Selatan tahun lalu, kini dikabarkan menjadi kandidat terkuat pelatih baru Persija Jakarta, salah satu klub terbesar di Indonesia," tulis Newsworker dalam artikelnya, dikutip pada Sabtu (6/6/2026).
Media tersebut menilai peluang Shin Tae-yong cukup besar karena adanya hubungan kerja sama antara Persija Jakarta dan Hyundai. Kehadiran perusahaan otomotif asal Korea Selatan itu disebut dapat menjadi faktor pendukung kedatangan Shin Tae-yong.
Selain itu, Persija juga diperkuat sejumlah pemain yang pernah menjadi andalan Shin Tae-yong di Timnas Indonesia, seperti Rizky Ridho, Witan Sulaeman, Jordi Amat, dan Dony Tri Pamungkas.
"Persija juga diperkuat beberapa pemain yang pernah menjadi andalan Shin Tae-yong di Timnas Indonesia, seperti Rizky Ridho dan Witan Sulaeman. Ditambah lagi ada talenta muda seperti Dony Tri Pamungkas yang meraih penghargaan pemain muda terbaik musim lalu. Kondisi ini dinilai ideal untuk menerapkan filosofi permainan Shin Tae-yong dengan cepat," tulis Newsworker.
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