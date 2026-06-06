Persija Jakarta Mulai Incar Artur Kartashyan, Simak Ketangguhannya di Lini Belakang dalam Statistik

JawaPos.com - Persija Jakarta mulai berburu bek tengah untuk musim 2026/2027. Nama Artur Kartashyan mulai dikaitkan dengan skuad Macan Kemayoran musim depan.

Rumor kencang beredar di sosial media bahwa Artur Kartashyan mendapatkan tawaran dari Persija Jakarta. Bahkan, bek tengah 29 tahun tersebut bakal hengkang dari timnya sekarang FC Ararat Yerevan.

"Bek Artur Kartashyan mungkin akan meninggalkan Ararat FC. Pemain tersebut menerima tawaran dari Persija Jakarta," tulis Instagram @armenie_football.

Statistik permainan Artur Kartashyan Artur Kartashyan bermain 22 pertandingan di Liga Armenia dan Armenian Independence Cup. Di Liga Armenia, dia selalu menjadi starter dalam 19 laga yang dimainkannya.

Saat Kartashyan bermain, dia membantu FC Ararat Yerevan meraih dua clean sheet dalam 22 pertandingan. Dia juga mencatatkan 34 kebobolan bersama timnya musim ini.

Salah satu yang menjadi keistimewaan Kartashyan adalah kemampuannya membaca permainan. Melansir Footystats, bek bertinggi 1,88 meter itu melakukan tujuh intersepsi.

Kemampuan duelnya juga sangat baik. Kartashyan memenangkan 17 duel dan tiga duel udara saat mengawal pertahanan FC Ararat.