Rumor ke Persija Jakarta Menguat, Shin Tae-yong Masih Terikat Kontrak di Timnas F7 Indonesia

JawaPos.com - Nama Shin Tae-yong kembali menjadi perbincangan hangat di kalangan pecinta sepak bola Indonesia. Mantan pelatih Timnas Indonesia itu disebut-sebut masuk dalam radar Persija Jakarta untuk menghadapi musim kompetisi mendatang.

Meski belum ada pernyataan resmi dari kedua pihak, rumor tersebut terus berkembang di media sosial dan komunitas sepak bola nasional.

Di tengah kabar tersebut, Shin Tae-yong diketahui masih memiliki peran penting bersama Timnas Indonesia Football 7 (F7).

Saat ini, pelatih asal Korea Selatan itu masih berstatus sebagai Technical Advisor dan menjadi bagian dari persiapan tim menuju ajang Intercontinental Cup Mini Soccer 2026 yang akan berlangsung pada 22 Juli hingga 3 Agustus 2026.

Kehadiran Shin Tae-yong dalam struktur Timnas F7 dinilai memberikan nilai tambah tersendiri. Pengalamannya menangani tim nasional di level internasional menjadi modal berharga dalam membantu pengembangan strategi, pembinaan pemain, hingga peningkatan kualitas permainan tim mini soccer Indonesia.

Munculnya rumor kepindahan ke Persija Jakarta kemudian memunculkan pertanyaan dari publik. Apakah Shin Tae-yong mampu membagi fokus antara tugas sebagai pelatih kepala klub dan perannya sebagai Technical Advisor di Timnas F7?Dalam dunia sepak bola modern, rangkap jabatan sebenarnya bukan hal yang asing.

Beberapa pelatih pernah menjalankan dua peran berbeda selama jadwal dan tanggung jawab masing-masing tidak saling berbenturan. Terlebih, posisi Technical Advisor umumnya lebih berfokus pada aspek konsultasi, pengembangan program, dan pemberian masukan strategis dibandingkan keterlibatan langsung dalam aktivitas harian tim.

Namun demikian, menjadi pelatih kepala sebuah klub besar seperti Persija tentu membutuhkan perhatian penuh.