5 Pemain Akademi Jalani Debut, Persija Tegaskan Komitmen pada Regenerasi Jangka Panjang

JawaPos.com - Persija Jakarta kembali menunjukkan keseriusannya dalam membangun masa depan klub melalui pembinaan pemain muda. Sepanjang musim Super League 2025/2026, Macan Kemayoran memberikan kesempatan debut kepada lima pemain binaan akademi, yakni Arlyansyah Abdulmanan, Jehan Pahlevi, Figo Dennis, Dia Syayid, dan Hafizh Rizkianur.

Langkah tersebut menjadi bukti bahwa jalur pembinaan yang dijalankan Persija tidak hanya berhenti di level akademi, tetapi juga memberikan kesempatan nyata bagi para pemain muda untuk berkembang bersama tim utama.

Arlyansyah menjadi pemain pertama yang menjalani debut musim ini saat Persija menghadapi Persita pada Agustus 2025.

Setelah itu, Jehan Pahlevi, Figo Dennis, dan Dia Syayid turut memperoleh kesempatan tampil bersama skuad senior.

Sementara Hafizh Rizkianur melengkapi daftar debutan pada pertandingan terakhir musim ini saat menghadapi Semen Padang FC.

Menariknya, empat dari lima pemain tersebut menjalani debut saat masih berusia 19 tahun. Adapun Dia Syayid mendapatkan kesempatan tampil bersama Persija pada usia 21 tahun setelah sebelumnya merasakan atmosfer kompetisi kasta tertinggi saat dipinjamkan ke PSS Sleman pada musim 2024/2025.

Kehadiran lima nama baru ini semakin mempertegas konsistensi Persija dalam memberi ruang bagi lulusan Elite Pro Academy (EPA).

Dalam lima musim terakhir, total 23 pemain hasil pembinaan berhasil menembus tim utama dan mencatatkan debut di level profesional bersama klub ibu kota tersebut.