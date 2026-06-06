Reaksi Jakmania usai Shin Tae-yong Dilaporkan Jadi Pelatih Baru Persija Jakarta

Shin Tae-yong dikabarkan akan melatih Persija Jakarta. (instagam @shintaeyong7777)
JawaPos.com - Persija Jakarta dilaporkan akan menunjuk Shin Tae-yong sebagai pelatih baru untuk kompetisi Super League 2026/2027. Rumor tersebut pun menimbulkan reaksi dari The Jakmania, kelompok suporter Macan Kemayoran julukan Persija Jakarta.
Persija Jakarta mulai bermanuver di bursa transfer jelang Super League 2026/2027. Terdekat, manajemen Macan Kemayoran akan mengumumkan pelatih baru di Jakarta International Stadium (JIS) pada Senin (8/6) siang WIB.
Eks pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, digadang-gadang akan menjadi juru taktik Persija Jakarta. Kedua pihak bahkan diklaim telah mencapai kesepakatan terkait kontrak.
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Kabar tersebut dihembuskan salah satu akun instagram fanbase Persija Jakarta @tigerisredcom. Akun tersebut mengklaim Shin Tae-yong hanya tinggal diperkenalkan ke publik pada Senin (8/6).
“Kesepakatan antara kedua belah pihak telah tercapai, dan seluruh proses administrasi dikabarkan sudah memasuki tahap akhir,” tulis akun @tigerisredcom, Sabtu (6/6).
“Persija Jakarta dijadwalkan akan secara resmi memperkenalkan Shin Tae-yong pada hari Senin melalui kanal resmi klub. Momen perkenalan tersebut akan menandai dimulainya era baru Macan Kemayoran di bawah kepemimpinan pelatih asal Korea Selatan itu,” tambah akun itu.
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Mengetahui rumor tersebut, tak sedikit Jakmania yang pesimis Shin Tae-yong akan sukses membawa Macan Kemayoran merebut gelar juara. Pelatih asal Korea Selatan itu terlalu fokus pada proses, sementara Persija Jakarta butuh instan untuk merebut juara.
“Persija gw target juara loh ini, masa rekrut pelatih yang percaya proses,” tulis akun @gee****
“Mentok-mentok 5 besar, percaya ga?,” tulis akun @__r3****
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