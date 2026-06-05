Ucap Terima Kasih, Dendy Sulistyawan Beri Sinyal Akhiri 9 Tahun Kebersamaan dengan Bhayangkara FC

JawaPos.com - Dendy Sulistyawan memberikan sinyal akan hengkang dari Bhayangkara FC. Meski pihak klub belum melepasnya secara resmi, tapi dia sudah mengucapkan salam perpisahan.

Ucapan terima kasih diberikan Dendy Sulistyawan kepada Bhayangkara FC klub yang sudah dibelanya sejak 2017. Dia merasa bangga bisa membela Bhayangkara FC dalam karir sepak bolanya.

"9 tahun, Satu lencana, Pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Terima kasih Bhayangkara FC, atas kepercayaan, kesempatan, dan kenangan yang telah diberikan. Suatu kehormatan bagi saya untuk mengenakan seragam ini dan mewakili klub ini. Satu babak berakhir hari ini, tetapi pelajaran dan kebanggaan akan tetap abadi," tulis Dendy Sulistyawan di Instagram.

Musim ini, Dendy bermain 27 pertandingan dan 13 laga menjadi starter. Melansir Transfermarkt, Enam gol dan dua assist menjadi catatan kontribusinya bersama Bhayangkara FC.

Sebagai pemain depan, Dendy kerap mengancam pertahanan lawan dengan tendangannya. Melihat statistik permainannya dari I League, pemain 29 tahun tersebut melepaskan 26 tendangan dan 11 tendangan tepat sasaran.

Selama sembilan tahun, Dendy sudah bermain sebanyak 213 pertandingan di semua kompetisi seperti Liga Indonesia, Liga 2, Piala Presiden, dan Piala Menpora. Pemain nomor punggung 22 tersebut sudah mengoleksi 33 gol dan 22 assist.

Pada 2017 adalah tahun terbaiknya menjadi pemain Bhayangkara FC. Saat itu, Dendy membawa The Guardians menjadi juara Liga 1 Indonesia yang dilatih oleh Simon McMenemy.