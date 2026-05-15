Ramadhan Sananta Hengkang, Klub Brunei di Liga Malaysia DPMM Dapatkan Pengganti Kapten Persita Tangerang Muhammad Toha

Kapten tim Persita Muhamad Toha gabung DPMM FC. (Istimewa)
JawaPos.com - Langkah baru diambil Muhammad Toha dalam perjalanan karir sepak bolanya. Bek kanan yang selama ini identik dengan Persita Tangerang itu resmi bergabung dengan DPMM FC untuk menghadapi Liga Super Malaysia musim 2026/2027.
Kepindahan kaptem Persita ini sekaligus menjadi pengalaman pertama Muhammad Toha bermain di luar Indonesia setelah hampir satu dekade membela Pendekar Cisadane. Keputusan tersebut juga menandai berakhirnya kisah panjang salah satu pemain paling loyal di tubuh Persita.
DPMM FC mengumumkan perekrutan Muhammad Toha sebagai bagian dari persiapan tim menghadapi kompetisi musim depan. Klub asal Brunei Darussalam yang berkompetisi di Liga Malaysia itu memang sedang melakukan penyegaran skuad setelah melepas beberapa pemain pada akhir musim 2025/2026.
Nama Muhammad Toha dipilih karena dianggap memiliki pengalaman dan karakter kepemimpinan yang kuat. Selama membela Persita, pemain asal Bontang, Kalimantan Timur tersebut dikenal sebagai figur penting di ruang ganti maupun di lapangan.
Toha mulai bergabung dengan Persita sejak 2017. Dia berkembang menjadi pemain inti dan dipercaya beberapa kali mengenakan ban kapten tim. Konsistensinya di posisi bek kanan membuat namanya sulit dipisahkan dari Persita.
Selama berseragam Pendekar Cisadane, Toha mencatatkan total 165 penampilan di berbagai kompetisi. Dari jumlah itu, ia menyumbang satu gol dan 13 assist. Selain aktif membantu serangan dari sisi kanan, Toha juga dikenal memiliki determinasi tinggi dalam bertahan.
Pada musim 2025/2026, Toha tampil sebanyak 29 pertandingan bersama Persita. Perannya masih sangat penting dalam menjaga keseimbangan permainan tim, terutama di sektor pertahanan kanan.
Kepindahan Toha ke DPMM FC membuat daftar pemain Indonesia abroad kembali bertambah. Dalam beberapa musim terakhir, makin banyak pemain Indonesia yang mencoba peruntungan di kompetisi luar negeri, khususnya di kawasan Asia Tenggara.
Sebelumnya, DPMM FC juga sempat diperkuat striker Timnas Indonesia Ramadhan Sananta. Namun kerja sama kedua pihak berakhir setelah musim 2025/2026 selesai. Kini, posisi pemain Indonesia di skuad DPMM FC diteruskan Muhammad Toha.
