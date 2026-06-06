Mozambik Sudah Tiba di Indonesia, Hadapi Oman Lebih Dulu Sebelum Menantang Garuda!

JawaPos.com - Timnas Mozambik mulai mempersiapkan diri untuk menjalani rangkaian agenda FIFA Matchday di Indonesia.

Sebelum berhadapan dengan Timnas Indonesia pada 9 Juni 2026, wakil Afrika tersebut lebih dulu akan menghadapi Oman dalam laga uji coba yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta.

Pertandingan antara Mozambik dan Oman dijadwalkan berlangsung pada Minggu, 7 Juni 2026, dengan kick-off pukul 20.00 WIB.

Laga tersebut menjadi kesempatan bagi kedua tim untuk mengukur kekuatan sekaligus mematangkan strategi sebelum menjalani pertandingan berikutnya.

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Mozambik yang saat ini menempati peringkat ke-101 FIFA telah tiba di Indonesia sejak Jumat. Kehadiran mereka lebih awal memberikan waktu yang cukup untuk beradaptasi dengan kondisi cuaca, lingkungan, serta atmosfer pertandingan di Jakarta.

Setelah tiba, skuad berjuluk Mambas itu langsung menyusun agenda persiapan. Salah satu kegiatan penting yang akan mereka jalani adalah sesi latihan resmi di kawasan Gelora Bung Karno.

Latihan tersebut menjadi bagian dari upaya tim pelatih untuk memastikan seluruh pemain berada dalam kondisi terbaik menjelang laga melawan Oman.

Pertandingan kontra Oman diprediksi akan menjadi ujian yang menarik bagi Mozambik. Pasalnya, Oman dikenal sebagai salah satu tim kuat di kawasan Asia dan memiliki pengalaman cukup panjang di level internasional.