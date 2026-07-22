Jelang Musim 2026/27, PSIM Yogyakarta Pertahankan Empat Legiun Asing Demi Target Lebih Tinggi

PSIM Yogyakarta pertahankan empat pemain asing kunci untuk persiapan super league musim 2026/27. (Istimewa)
JawaPos.com - PSIM Yogyakarta memastikan tidak banyak mengubah komposisi pemain asing untuk menghadapi kompetisi musim 2026/27. Manajemen Laskar Mataram resmi mempertahankan empat legiun asing yang menjadi bagian penting dalam perjalanan tim sepanjang musim lalu.
Keempat pemain yang dipastikan tetap berseragam PSIM adalah Ze Valente, Ezequiel "Pulga" Vidal, Yusaku Yamadera, dan Jop van der Avert. Keputusan tersebut diambil setelah manajemen dan tim pelatih menilai kontribusi mereka sangat besar dalam membantu tim bersaing pada musim 2025/26.
Manajer PSIM Iksan Mahar menjelaskan, keputusan mempertahankan para pemain asing dilakukan demi menjaga kestabilan tim. Menurut dia, fondasi skuad yang sudah terbentuk menjadi modal penting untuk menghadapi persaingan yang diprediksi semakin ketat pada musim mendatang.
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"Manajemen dan tim pelatih sepakat untuk melanjutkan kerja sama dengan empat pemain asing kita dari skuad musim lalu. Para pemain ini memiliki kontribusi yang besar untuk pencapaian tim di musim lalu. Jadi, para pemain kunci ini kami putuskan untuk melanjutkan pengabdian bersama PSIM musim depan," ujar Iksan.
Di sektor pertahanan, PSIM masih mengandalkan duet Yusaku Yamadera dan Jop van der Avert. Keduanya dinilai mampu menghadirkan keseimbangan sekaligus memberikan rasa aman di lini belakang berkat penampilan yang konsisten sepanjang musim.
Sementara itu, kreativitas serangan kembali akan bertumpu pada duet Ze Valente dan Pulga Vidal. Kedua pemain tersebut menjadi motor permainan PSIM lewat kemampuan membangun serangan, menciptakan peluang, hingga memberikan kontribusi dalam mencetak gol.
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"Untuk lini pertahanan, kita masih akan mengandalkan kombinasi Yusaku dan Jop untuk musim depan. Sementara untuk kreasi serangan, kami bakal tetap mengandalkan poros duet Ze Valente dan Pulga Vidal," lanjut Iksan.
Manajemen berharap keputusan mempertahankan empat pemain asing tersebut mampu menjaga kekompakan tim sekaligus mempercepat proses persiapan menjelang bergulirnya kompetisi musim 2026/27. Selain memberikan kontribusi di atas lapangan, para pemain asing itu juga diharapkan menjadi panutan bagi pemain lokal yang menghuni skuad Laskar Mataram.
Pengalaman serta profesionalisme mereka diyakini dapat membantu meningkatkan kualitas tim secara keseluruhan. "Kami ingin meracik skuad yang solid dan kompetitif untuk musim depan. Empat pemain ini merupakan salah satu modal besar tim untuk bisa mencapai ambisi kita untuk raih capaian lebih baik pada musim kedua di kasta tertinggi nanti," kata Iksan.
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