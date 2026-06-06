Mathew Baker Pecahkan Rekor Timnas Indonesia, Tampil Percaya Diri dalam Debut Yang Ukir Sejarah

Debut pemain timnas Mathew Baker Melawan Oman pada Pertandingan FIFA Match Day di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis (5/6/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)
JawaPos.com - Mathew Baker resmi mencatatkan namanya dalam sejarah sepak bola nasional setelah menjalani debut bersama Timnas Indonesia senior pada usia 17 tahun 23 hari.
Pemain muda tersebut kini menjadi debutan termuda sepanjang sejarah skuad Garuda, melampaui sejumlah nama besar yang sebelumnya pernah mencatatkan rekor serupa.
Momen bersejarah itu terjadi saat pelatih Timnas Indonesia, John Herdman, memberikan kesempatan kepada Baker untuk masuk pada menit ke-80 pertandingan.
Meski hanya tampil sekitar 10 menit hingga laga berakhir, pemain muda tersebut mampu menunjukkan ketenangan dan kepercayaan diri yang mengesankan.
Masuk ke dalam pertandingan yang berlangsung dengan tempo cukup tinggi, Baker tidak terlihat gugup.
Ia langsung beradaptasi dengan ritme permainan dan beberapa kali terlibat dalam skema serangan Indonesia. Kehadirannya di lapangan juga berjalan tanpa kesalahan berarti, sebuah catatan positif bagi pemain yang baru pertama kali merasakan atmosfer pertandingan internasional level senior.
Debut tersebut sekaligus mengukuhkan Baker sebagai pemain termuda yang pernah tampil untuk Timnas Indonesia senior.
Rekor sebelumnya dipegang oleh Arkhan Kaka yang melakoni debut pada usia 17 tahun 3 bulan 7 hari pada 2024.
Baker berhasil memecahkan catatan tersebut dengan selisih usia yang cukup signifikan.
Berikut daftar debutan termuda sepanjang sejarah Timnas Indonesia senior:
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