Nova Arianto Keluhkan Lampu Padam Saat Timnas Indonesia U-19 Taklukkan Timor Leste U-19

Laga Piala AFF U-19 Timor Leste vs Timnas Indonesia U-19 sempat padam. (X.com/@TimnasIndonesia)
JawaPos.com – Tim Nasional Indonesia U-19 menjaga tren positif pada perhelatan ASEAN U-19 Boys Championship 2026. Garuda Muda sukses menundukkan Timor Leste dengan skor 3-0 pada laga kedua Grup A di Stadion Utama Sumatera Utara, Deli Serdang, Kamis malam (4/6). Masing-masing gol diciptakan Reno Salampessy (42'), Irpan Siregar (61'), dan Arkhan Kaka (65).
Kemenangan tersebut tetap membuat Indonesia berada di peringkat kedua di bawah Vietnam. Sebab, pada hari yang sama, Vietnam menang telak lima gol tanpa balas atas Myanmar. Vietnam unggul jumlah produktivitas gol.
Pelatih timnas U-19 Nova Arianto mengapresiasi kerja keras para pemain. Menurut Nova, salah satu kunci kemenangan timnya adalah kedisiplinan dalam menjaga organisasi pertahanan.
Mantan asisten Shin Tae-yong itu menegaskan, bahwa turnamen ini menjadi kesempatan baginya untuk memantau perkembangan seluruh pemain yang dibawa ke Sumatera Utara. Karena itu, dia berusaha memberikan kesempatan bermain kepada sebanyak mungkin pemain, agar memiliki gambaran mengenai kualitas skuad yang dimiliki.
"Tujuan saya datang ke sini adalah melihat semua pemain. Ini bagian dari persiapan kami menghadapi pertandingan minggu depan. Sehingga saya ingin memastikan seluruh pemain mendapatkan kesempatan dan menunjukkan kualitasnya," tegasnya.
Sayangnya, pertandingan Indonesia kontra Timor Leste sempat diwarnai insiden padamnya lampu stadion. Tepatnya saat pertandingan baru berjalan beberapa menit. Akibatnya, pertandingan harus dihentikan sementara hingga sistem pencahayaan kembali normal.
Saat kejadian berlangsung, Indonesia tengah membangun serangan dan bersiap memanfaatkan situasi bola mati. Beruntung, gangguan tersebut hanya berlangsung sekitar lima menit.
Nova menyayangkan insiden tersebut. Menurut dia, kejadian semacam itu seharusnya tidak terjadi dalam turnamen internasional.
"Pastinya kejadian seperti itu seharusnya tidak terjadi. Saya sendiri tidak tahu secara pasti apa penyebabnya. Tapi, saya melihat konsentrasi pemain tidak terlalu terganggu," ujarnya.
Breaking News! Rival Veda Ega Pratama Didiskualifikasi dari Moto3 Catalunya 2026
Veda Ega Pratama Kudeta Peringkat Pertama! Update Klasemen Rookie of The Year Moto3 2026 Usai Brian Uriarte Didiskualifikasi
3 Bintang Baru Sudah Deal! Persebaya Surabaya Siapkan Misi Besar Bernardo Tavares di Musim 100 Tahun
Breaking News! Veda Ega Pratama Naik ke Peringkat 3 Moto3 2026 Usai Diskualifikasi Adrian Fernandez
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Sony Sonjaya Akan Ajukan Diri Jadi Justice Collaborator Kasus MBG, Janjikan Buka Nama-Nama Besar
Kronologi Lengkap Diskualifikasi Adrian Fernandez di Moto3 2026, Veda Ega Pratama Naik ke Posisi Tiga Klasemen
Surat Satir Sony Sanjaya ke Kepala BGN Baru Bikin Heboh, Netizen: Nanik Deyang Cepu ya Pak?
Resmi Jadi Tersangka Korupsi MBG, Sony Sonjaya Kirim Surat Satir ke Kepala BGN Baru: 'Terima Kasih Hadiah Indahnya'
Dikabarkan Deal! Persebaya Surabaya Gaet Lima Pemain Anyar, Empat Legiun Asing dan Satu Striker Lokal