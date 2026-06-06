Nova Arianto Keluhkan Lampu Padam Saat Timnas Indonesia U-19 Taklukkan Timor Leste U-19

JawaPos.com – Tim Nasional Indonesia U-19 menjaga tren positif pada perhelatan ASEAN U-19 Boys Championship 2026. Garuda Muda sukses menundukkan Timor Leste dengan skor 3-0 pada laga kedua Grup A di Stadion Utama Sumatera Utara, Deli Serdang, Kamis malam (4/6). Masing-masing gol diciptakan Reno Salampessy (42'), Irpan Siregar (61'), dan Arkhan Kaka (65).

Kemenangan tersebut tetap membuat Indonesia berada di peringkat kedua di bawah Vietnam. Sebab, pada hari yang sama, Vietnam menang telak lima gol tanpa balas atas Myanmar. Vietnam unggul jumlah produktivitas gol.

Pelatih timnas U-19 Nova Arianto mengapresiasi kerja keras para pemain. Menurut Nova, salah satu kunci kemenangan timnya adalah kedisiplinan dalam menjaga organisasi pertahanan.

Mantan asisten Shin Tae-yong itu menegaskan, bahwa turnamen ini menjadi kesempatan baginya untuk memantau perkembangan seluruh pemain yang dibawa ke Sumatera Utara. Karena itu, dia berusaha memberikan kesempatan bermain kepada sebanyak mungkin pemain, agar memiliki gambaran mengenai kualitas skuad yang dimiliki.

"Tujuan saya datang ke sini adalah melihat semua pemain. Ini bagian dari persiapan kami menghadapi pertandingan minggu depan. Sehingga saya ingin memastikan seluruh pemain mendapatkan kesempatan dan menunjukkan kualitasnya," tegasnya.

Sayangnya, pertandingan Indonesia kontra Timor Leste sempat diwarnai insiden padamnya lampu stadion. Tepatnya saat pertandingan baru berjalan beberapa menit. Akibatnya, pertandingan harus dihentikan sementara hingga sistem pencahayaan kembali normal.

Saat kejadian berlangsung, Indonesia tengah membangun serangan dan bersiap memanfaatkan situasi bola mati. Beruntung, gangguan tersebut hanya berlangsung sekitar lima menit.

Nova menyayangkan insiden tersebut. Menurut dia, kejadian semacam itu seharusnya tidak terjadi dalam turnamen internasional.