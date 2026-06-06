Liga 3 PSSI Kendal 2026 Digelar di Sambongsari Weleri, Resmi Dimulai 14 Juni

Askab PSSI Kendal bersiap gelar kompetisi Liga 3 PSSI Kendal 2026 yang dijadwalkan mulai pada 14 Juni 2026. (Istimewa)
JawaPos.com - Askab PSSI Kendal bersiap menggelar kompetisi Liga 3 PSSI Kendal 2026 yang dijadwalkan mulai berlangsung pada 14 Juni 2026. Menariknya, kompetisi resmi sepak bola tingkat kabupaten tersebut akan digelar di Lapangan Desa Sambongsari, Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal.
Pemilihan venue ini menjadi bagian dari upaya pemerataan kegiatan olahraga di berbagai wilayah Kendal. Selama ini, sejumlah turnamen dan kompetisi sepak bola lebih sering terpusat di beberapa lokasi tertentu.
Dengan digelarnya Liga 3 di Sambongsari, masyarakat di wilayah Weleri dan sekitarnya diharapkan dapat menikmati atmosfer pertandingan secara langsung. Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Askab PSSI Kendal, Rusmono Rudi Nuryawan, bersama Sekretaris Umum Askab PSSI Kendal Samsul Ma'arif disebut telah mempersiapkan pelaksanaan kompetisi tersebut.
Liga 3 PSSI Kendal menjadi salah satu agenda resmi yang diharapkan mampu meningkatkan gairah sepak bola daerah sekaligus menjadi wadah pembinaan pemain-pemain potensial. Selain memberikan kesempatan kepada klub peserta untuk berkompetisi secara resmi, penyelenggaraan Liga 3 juga diharapkan mampu menghadirkan hiburan bagi masyarakat.
Pertandingan yang digelar pada sore hari dinilai dapat menjadi alternatif tontonan menarik bagi warga sekitar tanpa mengganggu aktivitas sehari-hari. Panitia juga memastikan bahwa ramainya turnamen maupun kompetisi yang saat ini berlangsung di sejumlah wilayah Kendal tidak akan memengaruhi agenda resmi Askab PSSI Kendal. Seluruh jadwal telah disusun agar kompetisi dapat berjalan lancar sesuai rencana.
Dukungan terhadap pelaksanaan Liga 3 PSSI Kendal 2026 juga datang dari pihak tuan rumah. Official Tim Sambongsari Hasan menyambut positif kepercayaan yang diberikan kepada Desa Sambongsari sebagai lokasi penyelenggaraan kompetisi resmi tersebut.
Menurut dia, selama ini Lapangan Desa Sambongsari lebih sering digunakan untuk menggelar turnamen sepak bola usia legenda dan kegiatan olahraga masyarakat lainnya. Karena itu, kesempatan menjadi tuan rumah kompetisi resmi Askab PSSI Kendal menjadi kebanggaan tersendiri bagi warga setempat.
"Ya, ini tentunya kami sambut baik karena biasanya kami menggelar turnamen usia legend. Kali ini diberi kesempatan menggelar kompetisi resmi PSSI Kendal. Kami menyambut baik dan insyaallah akan bekerja keras untuk memberikan tempat terbaik bagi seluruh kontestan," ujar Hasan.
Berdasar informasi yang beredar, Liga 3 PSSI Kendal 2026 akan mulai bergulir pada Minggu, 14 Juni 2026. Kick-off pertandingan dijadwalkan berlangsung pukul 15.30 WIB di Lapangan Desa Sambongsari, Kecamatan Weleri.
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