Paul Munster Pastikan Bertahan di Bhayangkara FC, Siapkan Tim Lebih Kuat Musim Depan

JawaPos.com - Teka-teki mengenai masa depan pelatih Bhayangkara Presisi Lampung FC akhirnya terjawab. Paul Munster memastikan dirinya tetap bertahan bersama The Guardians untuk menghadapi kompetisi super league musim depan.

Paul Munster menepis rumor kepindahannya yang sempat beredar dalam beberapa pekan terakhir. Pelatih asal Irlandia Utara itu menegaskan masih memiliki kontrak bersama Bhayangkara FC dan siap melanjutkan proyek yang sudah dibangun sejak super league musim ini.

”Ya, saya masih di sini, Bhayangkara FC. Saya punya kontrak dua tahun untuk super league,” ujar Paul Munster.

Bhayangkara FC baru saja menutup perjalanan mereka di BRI Super League 2025/26 dengan finis di posisi kelima klasemen akhir. The Guardians di bawah Paul Munster mengoleksi 53 poin dari 34 pertandingan hasil 16 kemenangan, lima kali imbang, dan 13 kekalahan.

Secara statistik, Bhayangkara FC tampil cukup kompetitif sepanjang musim. Mereka mampu mencetak 53 gol, namun jumlah kebobolan yang sama menjadi salah satu catatan yang ingin segera diperbaiki Paul Munster.

Pelatih berusia 44 tahun itu mengaku sudah mulai mempersiapkan rencana untuk musim depan bahkan sebelum kompetisi berakhir. Dalam beberapa bulan terakhir, dia aktif berdiskusi dengan manajemen guna menyusun komposisi tim yang lebih solid dan kompetitif.

”Kami fokus menyelesaikan akhir musim tetapi dalam satu sampai tiga bulan terakhir saya juga sudah bersiap dan berdiskusi dengan manajemen untuk musim depan, untuk membuat Bhayangkara FC menjadi lebih kuat dan tangguh,” ungkap Paul Munster.

Munster menilai Bhayangkara FC harus terus berkembang dan tidak puas hanya finis di papan atas. Setelah menutup musim di posisi kelima, target berikutnya adalah membawa tim melangkah lebih jauh dalam persaingan gelar.