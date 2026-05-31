Andika Rachmansyah
Minggu, 31 Mei 2026 | 19.07 WIB

John Herdman Undang Mitchell Baker dan Luke Vickery ke TC Timnas Indonesia, Ini Alasannya!

Pelatih Timnas Indonesia John Herdman. (Dok. Timnas Indonesia)

JawaPos.com - Pelatih Timnas Indonesia, John Herdman, mengungkap alasan mengundang dua calon pemain naturalisasi, Mitchell Baker dan Luke Vickery, ke pemusatan latihan (TC). Herdman menyampaikan bahwa ini adalah momen yang tepat untuk melihat secara langsung kemampuan yang dimiliki dua calon pemainnya.

PSSI saat ini sedang memproses naturalisasi Mitchell dan Luke untuk bisa memperkuat Timnas Indonesia. Meski belum memegang status Warga Negara Indonesia (WNI), kedua pemain tersebut telah mengikuti sesi TC Skuad Garuda proyeksi Piala AFF 2026.

Mitchell dan Luke telah melahap menu latihan yang diberikan Herdman di Stadion Madya pada Sabtu (30/5) kemarin. Keduanya juga ikut serta dalam sesi internal game bersama penggawa Timnas Indonesia lainnya seperti Rayhan Hannan, Witan Sulaeman, Marselino Ferdinan, Thom Haye, hingga Shayne Pattynama.

Terkait kehadiran Mitchell dan Luke dalam TC Timnas Indonesia, Herdman sebagai pelatih mengungkapkan bahwa dirinya tengah mengamati progres kedua pemain tersebut. Juru taktik asal Inggris itu menyebut telah memiliki strategi untuk dua pemain keturunan tersebut.

“Ya, Mitchell dan Luke, mereka adalah dua pemain yang kami pantau dalam pendekatan naturalisasi. Kami memiliki strategi untuk kedua pemain tersebut,” kata Herdman saat ditemui wartawan, dikutip Minggu (31/5/2026).

Kebetulan, kompetisi telah berakhir sehingga Mitchell dan Luke bisa hadir langsung ke TC Timnas Indonesia. Bagi Herdman, ini adalah momen yang tepat untuk melihat langsung kemampuan dua calon pemain Skuad Garuda tersebut.

“Masa libur kompetisi mereka (off-season) sebenarnya sangat cocok dengan camp ini. Mitchell sedang libur kuliah dan Luke, kami mendapat izin dari klub A-League-nya untuk dia berlatih bersama kami minggu ini. Jadi ini adalah kesempatan besar bagi saya untuk melihat para pemain ini dan memahami kualitas mereka,” terangnya.

Lebih lanjut, Herdman mengungkapkan Mitchell dan Luke akan tetap mengikuti TC Timnas Indonesia jelang FIFA Matchday Juni 2026. Dalam agenda tersebut, Skuad Garuda akan melawan Oman pada 5 Juni dan Mozambik pada 9 Juni di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta Pusat.

“Dan mereka juga akan tetap tinggal untuk camp bulan Juni, mereka akan berlatih bersama tim juga. Jadi mereka akan menjadi pemain yang ikut berlatih minggu ini karena jelas proses naturalisasi itu memakan waktu,” terang dia.

Akan tetapi, Herdman memastikan Mitchell dan Luke tidak akan ikut masuk dalam skuad untuk FIFA Matchday Juni 2026. Hal itu dikarenakan keduanya masih dalam proses naturalisasi. Ahli taktik berusia 50 tahun itu berharap proses perpindahan warga negara kedua pemain tersebut berjalan lancar, sehingga bisa tampil di Piala AFF 2026 pada Juli mendatang.

