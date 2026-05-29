Luke Vickery Dikabarkan Gabung Timnas Indonesia, Netizen Soroti Unggahan Misterius Mark Klok

Luke Vickery menunjukkan potensi sebagai striker muda yang siap memperkuat lini depan Timnas Indonesia. (Instagram @luke.vickery_)
JawaPos.com - Nama pemain muda keturunan Indonesia Luke Vickery mendadak ramai diperbincangkan pecinta sepak bola nasional. Luke diduga terlihat mengikuti sesi latihan tertutup Timnas Indonesia.
Spekulasi tersebut muncul dari unggahan gelandang Timnas Indonesia Marck Klok di akun Instagram pribadi. Dalam salah satu slide foto yang diunggah, netizen menyoroti sosok pemain muda yang disebut-sebut mirip Luke Vickery.
Menariknya, posting-an tersebut tidak bertahan lama. Tak lama setelah diunggah, foto yang diduga memperlihatkan Luke Vickery itu langsung dihapus dan diganti dengan unggahan baru tanpa adanya sosok tersebut. Situasi ini semakin memancing rasa penasaran publik.
Nama Luke Vickery mulai dikenal dalam beberapa bulan terakhir, terutama setelah kabar mengenai garis keturunan Indonesianya mencuat ke publik. Pemain berusia 20 tahun itu diketahui memiliki darah Indonesia dari garis nenek pihak ibu yang berasal dari Medan, Sumatera Utara.
Saat ini, Luke Vickery bermain untuk klub A-League Australia Macarthur FC. Pemain yang berposisi sebagai winger itu sebelumnya sempat membela Western United dan pernah memperkuat Timnas Australia kelompok usia.
Kemunculan sosok yang diduga Luke Vickery dalam sesi latihan tertutup Timnas Indonesia tentu langsung mengundang berbagai reaksi di media sosial. Banyak suporter berharap pemain tersebut benar-benar sedang menjalani proses pendekatan dengan PSSI untuk memperkuat skuad Garuda di masa depan.
Namun di sisi lain, sebagian netizen justru meragukan bahwa sosok dalam foto tersebut adalah Luke Vickery. Beberapa warganet menyebut pemain yang terlihat dalam unggahan Marck Klok lebih mirip Mauro Zijlstra, pemain keturunan lain yang juga tengah ramai diperbincangkan.
Perdebatan pun tidak terhindarkan. Kolom komentar berbagai akun sepak bola nasional dipenuhi pendapat berbeda dari para suporter yang mencoba mencocokkan wajah pemain dalam foto tersebut.
Hingga kini belum ada pernyataan resmi dari PSSI maupun pihak Timnas Indonesia terkait kabar tersebut. Begitu pula dengan Luke Vickery yang belum memberikan komentar apa pun mengenai rumor dirinya mengikuti latihan bersama skuad Garuda.
