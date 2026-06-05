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Andika Rachmansyah
Sabtu, 6 Juni 2026 | 02.53 WIB

Tak Ada Nama Marselino Ferdinan! Ini Susunan Pemain Timnas Indonesia vs Oman

Marselino Ferdinan. (ANTARA) - Image

Marselino Ferdinan. (ANTARA)

JawaPos.com - Daftar susunan pemain Timnas Indonesia vs Oman telah diketahui. John Herdman sebagai pelatih tidak membawa Marselino Ferdinan ke dalam Skuad Garuda.

Timnas Indonesia akan menghadapi Oman di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Jumat (5/6/2026) dengan kick-off pukul 20.00 WIB. Pertemuan kedua kesebelasan ini merupakan agenda dari FIFA Matchday Juni 2026.

Pelatih Timnas Indonesia, John Herdman telah menentukan 11 pemain terbaiknya untuk laga melawan Oman. Namun yang menyita perhatian, pelatih asal Inggris itu tidak membawa Marselino dalam daftar susunan pemain. Alhasil, kekuatan Skuad Garuda hanya berisikan 22 pemain.

Tanda-tanda Marselino absen dalam laga ini sebenarnya sudah tercium sejak kemarin. Eks bintang Persebaya Surabaya itu absen dalam sesi latihan resmi karena mengalami cedera hamstring.

Kembali ke susunan pemain, Herdman mengandalkan Emil Audero untuk mengawal gawang Timnas Indonesia. Pelatih asal Inggris itu akan menggunakan tiga bek sejajar yang diperkuat trio Elkan Baggott, Justin Hubner, Rizky Ridho.

Di lini tengah, Herdman memasang Kevin Diks, Ivar Jenner, Joey Pelupessy, Nathan Tjoe-A-On. Diks dan Nathan akan beroperasi di sektor sayap, tidak hanya membantu menyerang, melainkan juga bertahan sehingga akan memakai lima bek ketika Timnas Indonesia dalam posisi bertahan.

Di sektor penyerangan, Timnas Indonesia akan memakai trio Beckham Putra, Ragnar Oratmangoen, Ole Romeny. Romeny akan menjadi juru gedor yang diharapkan bisa menjebol gawan Oman malam ini.

Sementara Oman, Posisi penjaga gawang dipercayakan kepada Ahmed Faraj Alrawah. Lini belakang akan diisi oleh Ahmed Mohammed Alkhamisi, Amjad Abdullah, Musab Mahfood Alshaqsi, Yousuf Nashr Almalki.

Sektor gelandang menjadi krusial. Pelatih Oman, Tarek Sektioui, memasang Abdullah Fawaz, Harib Jamil Alsaadi, danx Hatem Sultan Alrushadi. Kombinasi ini diharapkan mampu menciptakan alur bola yang cair dari lini tengah ke depan, sekaligus menjaga kedalaman saat tim berada dalam tekanan.

Editor: Edi Yulianto
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