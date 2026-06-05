Analisis Kekuatan Oman: Cuma Menang 1 Kali dari 10 Laga, Timnas Indonesia Punya Peluang Besar!

JawaPos.com - Performa Timnas Oman layak menjadi perhatian menjelang agenda penting yang melibatkan Timnas Indonesia.

Dalam 10 pertandingan terakhir yang mereka jalani, Oman menunjukkan grafik performa yang belum sepenuhnya stabil meski masih berada di jajaran tim papan menengah Asia.

Berdasarkan catatan pertandingan terbaru, Oman hanya mampu meraih satu kemenangan dalam empat laga terakhir.

Hasil tersebut tentu menjadi bahan evaluasi bagi tim berjuluk Al-Ahmar yang tengah berupaya menjaga peluang bersaing di level Asia.

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Pada pertandingan terbaru, Oman harus mengakui keunggulan Yordania dengan skor telak 0-3. Sebelumnya mereka juga ditahan Palestina 1-1 dan bermain imbang tanpa gol melawan Qatar. Satu kekalahan lain datang saat menghadapi Uni Emirat Arab dengan skor 1-2.

Jika ditarik lebih jauh ke 10 pertandingan terakhir, Oman mencatat dua kemenangan, empat hasil imbang, dan empat kekalahan. Kemenangan diraih saat menghadapi Sudan dengan skor 2-0 serta mengalahkan Komoros 2-1.

Sementara itu, sejumlah hasil kurang memuaskan juga mewarnai perjalanan mereka. Oman kalah dari Pantai Gading 0-2 dan Saudi Arabia 1-2. Bahkan saat menghadapi Somalia yang memiliki peringkat FIFA jauh di bawah mereka, Oman hanya mampu bermain imbang 0-0.

Meski demikian, Oman tetap tidak bisa dipandang sebelah mata. Tim yang saat ini berada di peringkat ke-79 FIFA tersebut masih memiliki sejumlah pemain berpengalaman dan dikenal cukup disiplin dalam menerapkan organisasi permainan.