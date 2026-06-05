Jadwal Timnas Indonesia vs Oman, Siaran Langsung dan Live Streaming: Tekad Garuda Akhiri Puasa Kemenangan 38 Tahun!

JawaPos.com - Timnas Indonesia akan menjamu Oman pada laga FIFA Match Day bertajuk Garuda Championship Series 2026, Jumat (5/6) di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta.

Melawan Oman, akan menjadi laga ketiga bagi pelatih timnas John Herdman. Adapun dua pertandingan awal pada bulan Maret lalu, Indonesia meraih satu kemenangan atas Saint Kitts and Nevis dan satu kekalahan dari Bulgaria.

Bertemu tim dari jazirah Arab tersebut, John Herdman menargetkan kemenangan diraih anak asuhnya sekaligus yang pertama sejak 38 tahun lalu. Terakhir kali skuad Garuda menang atas Oman terjadi pada 18 Januari 1988 dengan skor akhir 3-0.

"Kami belum pernah mengalahkan Oman dalam 38 tahun terakhir, dan itulah tantangan kami," kata Herdman dikutip dari ANTARA.

Untuk mewujudkan hal tersebut, juru taktik asal Inggris berharap dukungan penuh suporter di dalam stadion.

"Seperti biasa, kami berharap para suporter bisa memenuhi GBK besok malam dan memberikan dukungan penuh kepada tim ini," kata Herdman.

Pertandingan FIFA Match Day ini sendiri tak hanya sekadar laga persahabatan, melainkan sekaligus persiapan kedua negara jelang AFC Asian Cup tahun depan.

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"Ini bukan sekadar laga persahabatan. Ini kesempatan bagi kami untuk menunjukkan bahwa Indonesia adalah pesaing yang serius di AFC," sambung mantan pelatih timnas Kanada.