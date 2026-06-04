Tinggalkan Stadion H Agus Salim Sementara, Semen Padang FC Bermarkas di Stadion Patriot Candrabhaga

JawaPos.com - Semen Padang FC resmi menetapkan Stadion Patriot Candrabhaga, Kota Bekasi, Jawa Barat, sebagai homebase untuk menghadapi kompetisi Liga 2 musim 2026/2027.

Keputusan tersebut diambil menyusul proses renovasi besar-besaran yang sedang berlangsung di Stadion H. Agus Salim, Padang, yang selama ini menjadi markas utama Kabau Sirah.

Pengumuman ini menjadi kabar penting bagi para pendukung Semen Padang FC yang tengah menantikan persiapan tim menghadapi musim baru.

Dengan tidak dapat digunakannya Stadion H. Agus Salim untuk sementara waktu, manajemen klub harus mencari stadion alternatif yang memenuhi standar kompetisi sekaligus mampu menunjang kebutuhan tim sepanjang musim.

Pilihan akhirnya jatuh kepada Stadion Patriot Candrabhaga yang dikenal sebagai salah satu stadion modern di Indonesia.

Stadion yang berlokasi di Kota Bekasi tersebut memiliki kapasitas sekitar 30 ribu penonton dan telah beberapa kali menjadi tuan rumah berbagai pertandingan penting, baik di level nasional maupun internasional.

Dari sisi fasilitas, Stadion Patriot dinilai mampu memberikan kenyamanan bagi pemain, ofisial, maupun suporter yang akan hadir menyaksikan pertandingan.

Infrastruktur stadion yang memadai juga menjadi salah satu pertimbangan utama dalam penentuan lokasi kandang sementara Semen Padang FC.