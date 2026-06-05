John Herdman Ungkap Alasan Panggil Muhammad Ferarri ke Timnas Indonesia, Eks Persija Jakarta Disebut Punya Potensi Besar

JawaPos.com - Pemanggilan Muhammad Ferarri ke skuad Timnas Indonesia menua pro dan kontra dari publik. Sebagai pelatih, John Herdman pun memberikan penjelasan terkait alasan memanggil pemain Bhayangkara Presisi Lampung FC tersebut.

Masuknya nama Ferarri dalam daftar 23 pemain Timnas Indonesia menuai beragam respons dari pencinta sepak bola tanah air. Pasalnya, ia mencatatkan menit bermain yang minim bersama Bhayangkara FC di Super League 2025/2026. Bek berusia 22 tahun itu hanya tampil dalam 14 pertandingan dengan total 783 menit bermain.

Ferarri juga sempat menepi lama pada awal tahun akibat pemulihan cedera, dengan melewatkan 14 pertandingan beruntun. Dia baru kembali tampil di dua laga terakhir Bhayangkara Presisi Lampung FC ketika melawan Bali United dan PSBS Biak.

Situasi itu membuat sebagian publik mempertanyakan alasan pemanggilannya ke Timnas Indonesia. Apalagi, ada sejumlah pemain lain yang dinilai tampil konsisten sepanjang musim, seperti Ricky Kambuaya dan Marc Klok, tetapi tidak masuk dalam daftar skuad.

Menjawab sorotan publik, Herdman menjelaskan bahwa staf pelatih menilai kebutuhan tim berdasarkan karakteristik pemain yang dibutuhkan di setiap posisi. Dia menegaskan bahwa proses pemilihan pemain tidak hanya didasarkan pada performa dalam beberapa pertandingan terakhir.

"Maksud saya, Ferarri bermain di posisi yang sangat berbeda dengan Kambuaya dan Klok, itu sudah pasti. Tapi, kami sangat teliti dengan pemilihan kami," ujar Herdman dalam konferensi pers jelang laga kontra Oman, dikutip pada Jumat (5/6/2026).

"Kami tidak hanya melihat tiga laga terakhir atau tiga bulan terakhir; kami melihat riwayat pemain, perjalanan mereka dalam sepak bola, dan kemudian kami melihat profil kami. Kami sangat jelas mengenai profil bek tengah atau bek sayap yang kami butuhkan, lalu kami harus memproyeksikan pemain mana yang memiliki kapasitas fisik dan teknis tertentu," sambungnya.

Herdman menilai Ferarri memiliki potensi besar untuk berkembang lebih jauh. Maka itu, ia ingin menyaksikan secara langsung kemampuan sang pemain dengan bermain bersama pemain-pemain top Timnas Indonesia seperti Kevin Diks.

Herdman menilai Ferarri merupakan pemain yang memiliki prospek besar untuk berkembang lebih jauh. Oleh karena itu, dia ingin melihat langsung kemampuannya dalam lingkungan tim nasional yang dihuni banyak pemain berkualitas.