Persija Jakarta Rombak Tim Besar-besaran! Tujuh Pemain Asing Dilepas Jelang Musim Baru Super League

JawaPos.com - Persija Jakarta merombak pemain asingnya besar-besaran. Bagaimana tidak, tim berjuluk Macan Kemayoran itu melepas tujuh pemain asing sekaligus pada Kamis (4/6/2026) kemarin.

Tujuh pemain asing yang dilepas adalah Carlos Eduardo, Bruno Tubarao, Jean Mota, Emaxwell Souza, Allano Lima, Thales Lira, dan Alaaeddine Ajaraie. Lima nama pertama kontraknya tidak diperpanjang, sementara Thales dan Alaeddine kembali ke klub asalnya setelah masa peminjaman berakhir.

Kepergian pemain asing tersebut terjadi setelah Persija Jakarta tidak memperpanjang kontrak pelatih Mauricio Souza. Manajemen Macan Kemayoran sudah lebih dulu menyampaikan salam perpisahan kepada ahli taktik asal Brasil itu pada 26 Mei 2026.

Bisa dibilang, Persija Jakarta kini menata ulang kerangka timnya. Meski tidak sepenuhnya, tapi peran tujuh legiun asing yang dilepas cukup penting. Ditambah, Macan Kemayoran belum memiliki pelatih kepala, peran yang jauh lebih krusial ketimbang pemain.

Direktur Persija Jakarta, Mohamad Prapanca, menegaskan bahwa pihaknya saat ini sedang bekerja keras membentuk tim yang kuat untuk musim depan. Manajemen sedang berselancar di bursa transfer untuk menemukan pelatih dan pemain asing berkualitas demi membawa Macan Kemayoran merebut kejayaan di Super League 2026/2027.

"Saat ini kami terus bekerja untuk membentuk tim yang lebih tangguh pada musim depan, termasuk mendatangkan pelatih dan pemain-pemain yang dapat mengantarkan Persija ke level yang lebih baik," kata Prapanca dalam keterangan resmi Persija Jakarta, dipetik Jumat (5/6/2026).

Prapanca tak menutup mata kalau tujuh pemain asing yang dilepas memiliki peran penting dalam mengantarkan Persija Jakarta finis peringkat ketiga di Super League 2025/2026. Dia pun menyampaikan rasa terima kasih kepada Maxwell cs atas kontribusinya bersama Macan Kemayoran.

"Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada mereka yang selama ini telah menunjukkan etos kerja, perjuangan, dan profesionalisme yang luar biasa dari hari ke hari bersama Persija,” tuturnya.

“Persija akan terus mengenang kontribusi mereka sebagai bagian dari keluarga besar Macan Kemayoran. Terima kasih atas kebanggaan dan perjuangan yang telah diberikan untuk Persija. Semoga sukses untuk perjalanan karier berikutnya,” tambah Prapanca.