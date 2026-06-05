Maxwell Souza Berat Tinggalkan Persija Jakarta, Akui Masih Ingin Bertahan

JawaPos.com - Persija Jakarta telah resmi mengakhiri kerja sama dengan Maxwell Souza. Setelah keputusan tersebut, dia menuliskan pesan perpisahan di sosial media.

Pergi dari Persija merupakan keputusan yang berat bagi Maxwell Souza. Sebab, pemain asal Brasil tersebut masih ingin bertahan bersama Macan Kemayoran.

Ucapan terima kasih ditujukannya kepada seluruh skuad Persija dan juga Jakmania. Maxwell Souza sangat senang bisa disambut dengan baik saat datang pertama kali.

"Hari ini saya mengucapkan selamat tinggal kepada klub ini dengan berat hati, karena semua orang tahu keinginan saya untuk tetap tinggal. Terima kasih Persija, terima kasih JakMania, dan terima kasih kepada setiap karyawan klub ini yang telah menyambut saya dengan sangat baik sejak kedatangan saya di Jakarta," tulis Maxwell Souza di Instastory.

"Saya sangat bahagia, mendapatkan banyak teman, dan menerima begitu banyak kasih sayang. Terima kasih banyak," imbuh dia.

Performa Maxwell Souza di Persija Maxwell Souza menjadi salah satu pembelian tersukses bagi Persija di musim ini. Terbukti, melansir Transfermarkt, dia berhasil mengoleksi 16 gol dari 31 pertandingan yang dimainkan.

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Dari 16 gol yang dicetaknya, Maxwell sempat mencatatkan hattrick. Momen indah tersebut terjadi di laga kemenangan melawan PSBS Biak pada Oktober 2025.

Sering bergerak dari sisi sayap, pemain 31 tahun tersebut menjadi salah satu bomber yang ditakuti tim lawan. Melihat statistik permainannya dari laman I League, Maxwell sudah melepaskan 75 tendangan dan 40 tendangan tepat sasaran.