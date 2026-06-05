Maxwell Souza Berat Tinggalkan Persija Jakarta, Akui Masih Ingin Bertahan

Selebrasi Pemain Persija Jakarta Maxwell saat membobol gawang Semen Padang di Indonesia Super League di Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta, Sabtu (23/5). (Dery Ridwansah/JawaPos.com)
JawaPos.com - Persija Jakarta telah resmi mengakhiri kerja sama dengan Maxwell Souza. Setelah keputusan tersebut, dia menuliskan pesan perpisahan di sosial media.
Pergi dari Persija merupakan keputusan yang berat bagi Maxwell Souza. Sebab, pemain asal Brasil tersebut masih ingin bertahan bersama Macan Kemayoran.
Ucapan terima kasih ditujukannya kepada seluruh skuad Persija dan juga Jakmania. Maxwell Souza sangat senang bisa disambut dengan baik saat datang pertama kali.
Baca Juga:Telmo Castanheira Tinggalkan Persik Kediri, Gelandang Portugal Beri Sinyal Tetap Berkarier di Indonesia
"Hari ini saya mengucapkan selamat tinggal kepada klub ini dengan berat hati, karena semua orang tahu keinginan saya untuk tetap tinggal. Terima kasih Persija, terima kasih JakMania, dan terima kasih kepada setiap karyawan klub ini yang telah menyambut saya dengan sangat baik sejak kedatangan saya di Jakarta," tulis Maxwell Souza di Instastory.
"Saya sangat bahagia, mendapatkan banyak teman, dan menerima begitu banyak kasih sayang. Terima kasih banyak," imbuh dia.
Maxwell Souza menjadi salah satu pembelian tersukses bagi Persija di musim ini. Terbukti, melansir Transfermarkt, dia berhasil mengoleksi 16 gol dari 31 pertandingan yang dimainkan.
Baca Juga:Everton Nascimento Dikabarkan Tinggalkan Garudayaksa FC Usai Antar Tim Promosi ke Super league
Dari 16 gol yang dicetaknya, Maxwell sempat mencatatkan hattrick. Momen indah tersebut terjadi di laga kemenangan melawan PSBS Biak pada Oktober 2025.
Sering bergerak dari sisi sayap, pemain 31 tahun tersebut menjadi salah satu bomber yang ditakuti tim lawan. Melihat statistik permainannya dari laman I League, Maxwell sudah melepaskan 75 tendangan dan 40 tendangan tepat sasaran.
Dengan pesan perpisahannya, maka berakhir sudah kerja sama Maxwell Souza bersama Persija. Kini, Macan Kemayoran harus mencari penggantinya yang setajam pemain nomor punggung 99 tersebut.
Breaking News! Rival Veda Ega Pratama Didiskualifikasi dari Moto3 Catalunya 2026
Veda Ega Pratama Kudeta Peringkat Pertama! Update Klasemen Rookie of The Year Moto3 2026 Usai Brian Uriarte Didiskualifikasi
Soal Kabar Kepala BGN Dadan Hindayana Ditangkap, Dasco: Serahkan ke Aparat Hukum
Profil Sony Sanjaya, Eks Jenderal Polri yang Dicopot Sebagai Wakil Kepala BGN, Sempat Diterpa Isu OTT
KPK Cari Keberadaan Wamen Imipas Silmy Karim Terkait OTT Imigrasi Jakbar
7 Pemain Baru Masuk! Bruno Moreira Hengkang, Ini Prediksi Starting XI Persebaya
Kejagung Konfirmasi Penggeledahan Kantor BGN Usai Pencopotan Dadan Hindayana
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Mantan Kepala BGN Dadan Hindayana Resmi Jadi Tersangka dan Ditahan Kejagung, Belum 24 Jam Usai Dicopot Prabowo
Kantor Badan Gizi Nasional Digeledah Kejagung, Muncul Karangan Bunga Unik Singgung Pencopotan Dadan