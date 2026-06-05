Meski Telat Gabung ke Timnas Indonesia, John Herdman Garansi Calvin Verdonk Siap Main Lawan Oman

JawaPos.com - Pelatih Timnas Indonesia John Herdman mengungkap kondisi terbaru Calvin Verdonk menjelang laga melawan Oman di FIFA Matchday Juni 2026. Menurut Herdman, bek berusia 29 tahun itu dalam kondisi fit dan siap tampil untuk membantu skuad Garuda pada pertandingan yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Jumat (5/6/2026) pukul 20.00 WIB.

Verdonk yang masuk dalam daftar pemanggilan tersebut menjadi pemain paling terakhir yang bergabung ke skuad Timnas Indonesia. Pemain Lille itu diketahui baru bergabung sehari sebelum pertandingan alias Kamis (4/6). Ia juga menjalani latihan terpisah dari pemain-pemain lainnya.

Herdman menjelaskan, Verdonk menjalani latihan terpisah karena kondisinya yang bergabung dengan skuad Timnas Indonesia. Dia menegaskan pemain Lille itu dalam kondisi baik-baik saja tanpa kendala cedera dan siap untuk bermain melawan Oman.

“Calvin Verdonk baru saja tiba baru-baru ini. Dia bugar. Karena alasan pribadi, dia tidak bisa datang di awal jendela ini, tetapi dia akan siap bermain besok di beberapa bagian pertandingan,” kata Herdman dalam konferensi pers jelang laga kontra Oman, dipetik Jumat (5/6/2026).

Hanya saja, Herdman belum bisa menentukan apakah Verdonk akan tampil sebagai starter atau pemain pengganti. Dia ingin melihat lebih dulu tingkat kebugaran sang pemain, mengingat baru bergabung dengan Skuad Garuda.

“Dia mungkin memulai sebagai starter, atau mungkin kami memasukkannya di tengah laga. Namun, kami harus selalu memikirkan persiapannya untuk memastikan segala yang kami lakukan adalah demi menjaga keselamatannya; keselamatan pemain adalah yang utama,” ujarnya.

Yang jelas, Herdman akan memberikan menit bermain kepada Verdonk. Pasalnya, pemain berpostur mungil itu merupakan salah satu figur penting dalam skuad Timnas Indonesia.

“Jadi, saya berharap kami bisa memberinya beberapa menit bermain besok, entah itu sejak awal atau dari bangku cadangan,” ucap Herdman.