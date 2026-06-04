Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Farid S. Maulana, Ali Mahrus
Kamis, 4 Juni 2026 | 14.55 WIB

Persija Jakarta dan Persib Bandung Gigit Jari! Mariano Peralta Resmi Pilih Istirahat dari Borneo FC

Penyerang Borneo FC Mariano Peralta. (Dok. Borneo FC) - Image

Penyerang Borneo FC Mariano Peralta. (Dok. Borneo FC)

JawaPos.com – Nama Mariano Peralta menjadi komoditas panas di bursa transfer Super League. Penampilannya yang mengesankan sepanjang musim bersama Borneo FC menjadi alasannya.

Dari 34 pertandingan yang dijalani, pemain berusia 28 tahun itu berhasil mencetak 20 gol dan 14 assist.

Penampilan tersebut membuat Borneo FC sangat berbahaya di lini depan. Pesut Etam bahkan menjadi tim paling produktif dengan torehan 74 gol dan finis sebagai runner-up Super League 2025-2026.

Beberapa tim dikabarkan menyiapkan kontrak bernilai besar untuk meminangnya. Paling tidak dua tim disebut-sebut berebut tanda tangannya, yakni Persija Jakarta dan Persib Bandung.

Namun, Macan Kemayoran dikabarkan sebagai klub yang paling serius ingin memboyong Peralta ke ibu kota.

Menanggapi rumor yang beredar, pemain berkebangsaan Argentina itu tidak ingin berkomentar banyak. Melalui akun Instagram pribadinya, Peralta mengaku ingin menjauh sejenak dari urusan sepak bola.

“Sekarang waktunya beristirahat, menenangkan diri, lalu kita lihat apa yang akan terjadi dengan masa depan saya,” katanya.

Peralta juga mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantunya berkembang bersama Borneo FC sepanjang musim ini. Menurutnya, penampilan impresif yang ditunjukkannya tidak akan terwujud tanpa dukungan banyak pihak.

“Tanpa kalian, semua pencapaian pribadi yang saya raih tidak akan mungkin terjadi,” ungkapnya. 

Editor: Hendra
Tags
Artikel Terkait
Bernardo Tavares Soroti Emosi Francisco Rivera, Minta Gelandang Persebaya Surabaya Kurangi Kartu Merah - Image
Sepak Bola Indonesia

Bernardo Tavares Soroti Emosi Francisco Rivera, Minta Gelandang Persebaya Surabaya Kurangi Kartu Merah

Kamis, 4 Juni 2026 | 14.46 WIB

Tak Ada Pemain Persebaya Surabaya Masuk Timnas Indonesia, Sikap Tenang Bernardo Tavares Bikin Penasaran - Image
Sepak Bola Indonesia

Tak Ada Pemain Persebaya Surabaya Masuk Timnas Indonesia, Sikap Tenang Bernardo Tavares Bikin Penasaran

Kamis, 4 Juni 2026 | 14.37 WIB

Terbongkar! Bruno Moreira Tolak Tawaran Klub-Klub Super League, Gabriel Budi: Prioritasnya Adalah Persebaya Surabaya - Image
Sepak Bola Indonesia

Terbongkar! Bruno Moreira Tolak Tawaran Klub-Klub Super League, Gabriel Budi: Prioritasnya Adalah Persebaya Surabaya

Kamis, 4 Juni 2026 | 14.21 WIB

Terpopuler

Bocor! 3 Alasan Krusial Bruno Moreira Tinggalkan Persebaya Surabaya, Nomor Dua Jadi Kunci Utama - Image
1

Bocor! 3 Alasan Krusial Bruno Moreira Tinggalkan Persebaya Surabaya, Nomor Dua Jadi Kunci Utama

2

Viral Penonton Konser F4 di Jakarta Kena Campak Sebelumnya, Kemenkes Lakukan Pengecekan

3

Soal Kabar Kepala BGN Dadan Hindayana Ditangkap, Dasco: Serahkan ke Aparat Hukum

4

Penyebab Ribuan Gerai Indomaret Tutup pada 31 Mei-1 Juni 2026

5

Kunker Luar Negeri Presiden Dikritik, Teddy Singgung Dino Patti Djalal yang hanya 3 Bulan jadi Wamenlu

6

Kejagung Konfirmasi Penggeledahan Kantor BGN Usai Pencopotan Dadan Hindayana

7

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

8

Breaking News! Bruno Moreira Tinggalkan Persebaya Surabaya, Wariskan 39 Gol yang Sulit Dilupakan

9

Profil Sony Sanjaya, Eks Jenderal Polri yang Dicopot Sebagai Wakil Kepala BGN, Sempat Diterpa Isu OTT

10

Presiden Iran Masoud Pezeshkian Ajukan Pengunduran Diri, Ini Alasannya

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore