Persija Jakarta dan Persib Bandung Gigit Jari! Mariano Peralta Resmi Pilih Istirahat dari Borneo FC

JawaPos.com – Nama Mariano Peralta menjadi komoditas panas di bursa transfer Super League. Penampilannya yang mengesankan sepanjang musim bersama Borneo FC menjadi alasannya.

Dari 34 pertandingan yang dijalani, pemain berusia 28 tahun itu berhasil mencetak 20 gol dan 14 assist.

Penampilan tersebut membuat Borneo FC sangat berbahaya di lini depan. Pesut Etam bahkan menjadi tim paling produktif dengan torehan 74 gol dan finis sebagai runner-up Super League 2025-2026.

Beberapa tim dikabarkan menyiapkan kontrak bernilai besar untuk meminangnya. Paling tidak dua tim disebut-sebut berebut tanda tangannya, yakni Persija Jakarta dan Persib Bandung.

Namun, Macan Kemayoran dikabarkan sebagai klub yang paling serius ingin memboyong Peralta ke ibu kota.

Menanggapi rumor yang beredar, pemain berkebangsaan Argentina itu tidak ingin berkomentar banyak. Melalui akun Instagram pribadinya, Peralta mengaku ingin menjauh sejenak dari urusan sepak bola.

“Sekarang waktunya beristirahat, menenangkan diri, lalu kita lihat apa yang akan terjadi dengan masa depan saya,” katanya.

Peralta juga mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantunya berkembang bersama Borneo FC sepanjang musim ini. Menurutnya, penampilan impresif yang ditunjukkannya tidak akan terwujud tanpa dukungan banyak pihak.