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Andre Rizal Hanafi
Kamis, 4 Juni 2026 | 03.39 WIB

Calvin Verdonk Absen dari Timnas Indonesia saat Lawan Oman dan Mozambik, ini Penyebabnya

Calvin Verdonk tampil impresif sebagai gelandang serang saat timnas Indonesia menghadapi Bulgaria di SUGBK. (Instagram @c.verdonk) - Image

Calvin Verdonk tampil impresif sebagai gelandang serang saat timnas Indonesia menghadapi Bulgaria di SUGBK. (Instagram @c.verdonk)

JawaPos.com - Kabar kurang menggembirakan datang dari Timnas Indonesia menjelang dua laga internasional pada awal Juni 2026.

Bek kiri andalan skuad Garuda, Calvin Verdonk, dipastikan tidak dapat bergabung bersama tim untuk menghadapi Oman pada 5 Juni dan Mozambik pada 9 Juni.

Absennya pemain berusia 29 tahun tersebut dikonfirmasi karena alasan keluarga. Situasi ini membuat pelatih Timnas Indonesia harus mencari opsi lain untuk mengisi posisi yang biasa ditempati Verdonk di sisi kiri pertahanan.

Sejak resmi memperkuat Indonesia pada 2024, Verdonk menjadi salah satu pemain yang hampir selalu dipercaya sebagai starter.

Pengalamannya bermain di kompetisi Eropa membuatnya menjadi sosok penting dalam menjaga keseimbangan lini belakang sekaligus membantu serangan dari sisi sayap.

Saat ini Verdonk tercatat sebagai pemain Lille di Prancis setelah sebelumnya memperkuat NEC Nijmegen. Selain beroperasi sebagai bek kiri, ia juga mampu bermain sebagai bek tengah sehingga kehadirannya sering memberikan fleksibilitas dalam skema permainan tim.

Dengan absennya Verdonk, perhatian kini tertuju kepada dua nama yang diprediksi berpeluang mengisi posisi tersebut, yakni Dony Tri Pamungkas dan Mathew Baker.

Dony Tri Pamungkas merupakan bek kiri muda milik Persija Jakarta yang dalam beberapa kesempatan menunjukkan perkembangan cukup menjanjikan.

Keunggulannya terletak pada kecepatan, agresivitas saat membantu serangan, serta kemampuannya menjaga intensitas permainan selama pertandingan berlangsung.

Editor: Banu Adikara
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