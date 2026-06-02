Sumardji Beri Penjelasan Soal Mees Hilgers Ikut Latihan Timnas Indonesia Meski Tak Masuk Skuad

JawaPos.com - Ketua Badan Tim Nasional (BTN), Sumardji, memberi penjelasan soal kehadiran Mees Hilgers dalam sesi latihan Timnas Indonesia untuk FIFA Matchday Juni 2026. Sosok Hilgers mencuri perhatian karena namanya tak masuk dalam daftar 23 pemain Skuad Garuda.

Timnas Indonesia akan menghadapi Oman pada 5 Juni dan Mozambik pada 9 Juni pada agenda FIFA Matchday. Seluruh pertandingan tersebut digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta Pusat.

Jelang agenda tersebut, Timnas Indonesia memanaskan mesinnya dengan menggelar latihan di Stadion Madya Gelora Bung Karno, Jakarta pada Senin (1/6/2026) sore WIB. Dalam sesi latihan tersebut, ada dua pemain yang masih absen yakni Calvin Verdonk dan Joey Pelupessy.

Tapi yang mencuri perhatian, ada sosok Hilgers yang turut bergabung dalam sesi latihan tersebut. Selain dirinya, ada juga sosok Mitchell Baker dan Luke Vickery yang tak masuk daftar skuad tapi ikut latihan Timnas Indonesia untuk FIFA Matchday 2026.

Untuk Mitchell dan Luke, mereka memang belum bisa memperkuat Timnas Indonesia karena masih dalam proses naturalisasi. Sementara kehadiran Hilgers dalam skuad Timnas Indonesia untuk FIFA Matchday Juni 2026 menjadi tanda tanya. Apalagi dirinya ikut latihan secara langsung di Jakarta.

Nah, Sumardji pun mengungkap alasan keberadaan bek FC Twente tersebut dalam sesi latihan Timnas Indonesia. Ia mengatakan Hilgers ikut bergabung latihan untuk meningkatkan kondisi fisiknya pasca cedera panjang.

"Memang Mees sudah lama enggak bergabung, dan tadi sempat saya sedikit bicara dengan Mees. Dia sangat senang, walaupun kondisinya memang kondisi pemulihan ya," kata Sumardji kepada wartawan termasuk JawaPos.com, Senin (1/6/2026).

"Karena kondisinya dia sedang ada sedikit-sedikit cedera sedikit, ya mudah-mudahan kondisinya bisa membaik, ya. Hari ini dia tadi bersama dengan tim terapinya untuk memulihkan cedera yang dia alami," tambahnya.

Sumardji menyampaikan, kehadiran Hilgers kali ini atas kesepakatan kedua belah pihak. Pelatih John Herdman ingin melihatnya secara langsung dan dia juga berkeinginan untuk datang.

"Pelatih juga menginginkan supaya pendekatan batinnya lebih baik lagi. Kita tahu bahwa Mees adalah pemain yang cukup baik, cukup tangguh, dan cukup bisa diandalkan," ucapnya.

"Dan ini kesepakatan pertama kali Mees datang bersama-sama dengan Coach John, ya. Harapannya chemistry semuanya terbangun, dan tim ini semakin baik ke depan," tambah Sumardji.

Sebagai informasi tambahan, Hilgers sudah cukup lama absen membela Timnas Indonesia. Bek berusia 24 tahun itu terakhir kali memperkuat Skuad Garuda saat melawan Jepang pada Juni 2025 dalam lanjutan babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.