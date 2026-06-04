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Muhammad Imaduddin Suria Saputra
Jumat, 5 Juni 2026 | 00.50 WIB

Jadwal Piala AFF U-19 Timor Leste vs Timnas Indonesia U-19, Siaran Langsung, dan Live Streaming: Garuda Muda Incar 3 Poin

Jadwal Piala AFF U-19 Timor Leste vs Timnas Indonesia U-19, Siaran Langsung, dan Live Streaming (X.com/@TimnasIndonesia) - Image

Jadwal Piala AFF U-19 Timor Leste vs Timnas Indonesia U-19, Siaran Langsung, dan Live Streaming (X.com/@TimnasIndonesia)

JawaPos.com - Jadwal Piala AFF U-19 akan mempertemukan Timor Leste U-19 vs Timnas Indonesia U-19, Kamis (4/6) di Stadion Utama Sumatera Utara. Kemenangan menjadi target Garuda Muda untuk memuluskan langkah menuju semifinal.

Pada laga perdana Grup A, Indonesia sukses mengalahkan Myanmar dengan skor 3-0 lewat dua gol dari Dimas Wicaksono dan Arkhan Kaka. Raihan poin penuh tersebut sangat penting bagi mental skuad untuk menatap laga selanjutnya.

Namun meski menang, pelatih Nova Arianto tetap melakukan evaluasi agar anak asuhnya dapat tampil lebih baik di laga melawan Timor Leste dan Vietnam.

"Tetap ada evaluasi yang tentunya agar anak-anak bisa lebih baik lagi untuk laga selanjutnya. Rasa percaya diri mereka belum maksimal. Tidak seperti ketika mereka latihan. Itu menjadi salah satu yang menjadi catatan kami," kata Nova dikutip dari ANTARA.

Menghadapi Timor Leste yang di atas kertas masih di bawah Indonesia, Nova tetap tak akan menganggap remeh sang calon lawan.

"Timor Leste tetap kita waspadai karena mereka juga tentunya tak mau kalah lagi. Kebangkitan mereka itulah salah satunya yang harus diantisipasi," ucapnya.

Sementara itu Timor Leste mengalami kekalahan di laga pembuka dari Vietnam dengan skor tiga gol tanpa balas. Adapun untuk menjaga asa lolos ke semifinal Piala AFF U-19, kemenangan wajib diraih saat bertemu tuan rumah Indonesia malam ini.

Jadwal Timor Leste vs Timnas Indonesia U-19 Piala AFF U-19 

Kamis, 4 Juni 2026

Editor: Banu Adikara
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