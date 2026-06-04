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Moch. Rizky Pratama Putra
Jumat, 5 Juni 2026 | 00.19 WIB

4 Bintang Dunia Layak Gantikan Layvin Kurzawa di Persib Bandung, Ada Legenda Real Madrid yang Bikin Geger Asia

Layvin Kurzawa resmi berpisah dengan Persib Bandung setelah kontraknya berakhir pada akhir musim 2025/2026. (Instagram/@kurzawa) - Image

Layvin Kurzawa resmi berpisah dengan Persib Bandung setelah kontraknya berakhir pada akhir musim 2025/2026. (Instagram/@kurzawa)

JawaPos.com — Persib Bandung dipastikan berpisah dengan Layvin Kurzawa setelah kontrak sang pemain berakhir pada akhir Super League 2025/2026. Kepergian eks bintang Paris Saint-Germain (PSG) itu membuat Maung Bandung harus mencari sosok baru yang mampu mengisi posisi penting di skuad sekaligus menjaga ambisi bersaing di level domestik dan Asia musim depan.

Pemain asal Prancis tersebut hanya menjalani masa bakti singkat selama enam bulan bersama Persib Bandung.

Meski tidak selalu menjadi pilihan utama, nama besar Kurzawa tetap memberi warna tersendiri dalam perjalanan tim meraih gelar juara liga untuk ketiga kalinya secara beruntun.

Dalam sembilan penampilan di Super League dan AFC Champions League (ACL) 2, Kurzawa mencatatkan satu assist penting saat Persib Bandung menundukkan Bhayangkara Presisi Lampung dengan skor 4-2 pada 30 April 2026.

Namun performanya dinilai belum cukup meyakinkan untuk mendapatkan kontrak baru.

"Dalam 5 bulan terakhir di Indonesia benar-benar spesial. Saya menemukan negara yang luar biasa, klub yang bergairah, dan suporter hebat yang membuat saya merasa disambut sejak hari pertama," tulis Kurzawa, Selasa (2/6/2026).

"Tentu saja saya mau melanjutkan perjalanan ini, namun keputusan di sepakbola kadang bukan di tangan kamu. Dengan menghormati keputusan klub, saya akan pergi dengan rasa bersyukur atas waktu yang kami habiskan bersama."

Dengan berakhirnya kebersamaan tersebut, muncul sejumlah nama yang dinilai layak menjadi pengganti Kurzawa.

Tidak hanya berstatus pemain berpengalaman, beberapa di antaranya bahkan memiliki rekam jejak mentereng di kompetisi elite Eropa.

Editor: Edi Yulianto
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