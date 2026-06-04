Persib Bandung Terima Bonus Rp 1 Miliar, Gubernur Dedi Mulyadi Apresiasi Juara Super League

JawaPos.com - Persib Bandung mendapat bonus Rp1 miliar dari Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi setelah sukses menjuarai Super League 2025/2026. Bonus tersebut diberikan oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

KDM, inisial Kang Dedi Mulyadi, memberikan bonus tersebut kepada skuad Persib Bandung di Gedung DPRD Jabar, pada Rabu (3/6) kemarin. Acara tersebut turut dihadiri CEO PT Persib Bandung Bermartabat, Glenn Sugita, Umuh Muchtar (Manajer/Komisaris), Adhitia Putra Herawan (Deputy CEO), serta perwakilan pemain seperti Achmad Jufriyanto dan Kakang Rudianto.

Glenn yang menerima langsung pemberian bonus dari KDM menyampaikan rasa terima kasihnya. Menurutnya, Gubernur Jawa Barat tersebut telah memberikan dukungan penuh dalam perjalanan Persib Bandung mengarungi kompetisi Super League 2025/2026.

"Terima kasih Pak Gubernur. Buat PERSIB, ini sebuah penghargaan yang besar. Kami juga berterima kasih sudah didukung penuh oleh pemerintah hingga bisa juara tiga kali berturut-turut," kata Glenn, dipetik dari laman resmi Persib Bandung, Kamis (4/6/2026).

Sementara, Dedi Mulyadi menegaskan bahwa bonus yang diberikan kepada Persib Bandung bukan bersumber dari dana APBD. Gubernur Jawa Barat itu merogoh kocek pribadinya dari hasil penjualan sapi ternak.

"Saya menyampaikan bonus buat tim PERSIB yang sudah juara tiga kali berturut-turut. Nilainya Rp1 miliar yang didapat dari hasil penjualan sapi," terang Dedi Mulyadi.

Persib Bandung sukses merebut gelar juara Super League 2025/2026. Tim berjuluk Pangeran Biru itu menyabet mahkota juara usai finis pertama dengan raihan 79 poin, sama seperti Borneo FC Samarinda.

Kendati perolehan poin kedua kesebelasan sama, tapi Persib Bandung berhak keluar merebut gelar juara Super League 2025/2026. Pasalnya, skuad berjuluk Pangeran Biru itu unggul head to head atas Borneo FC Samarinda.