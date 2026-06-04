Persib Bandung Resmi Berpisah dengan Layvin Kurzawa, Kirim Pesan Emosional ke Bobotoh

JawaPos.com - Berakhir sudah kisah Persib Bandung dengan Layvin Kurzawa. Skuad Pangeran Biru -julukan Persib Bandung- resmi berpisah dengan pemain anyar asal Prancis tersebut.

Kontrak Kurzawa bersama Persib Bandung berakhir pada 31 Mei 2026. Kedua pihak pun sepakat untuk mengakhiri kebersamaan yang terjalin sejak 25 Januari 2026.

“PERSIB dan Layvin Kurzawa sepakat untuk mengakhiri kebersamaan yang terjalin pada paruh kedua musim 2025/26,” tulis Persib Bandung dalam laman resminya, dipetik Kamis (4/6/2026).

Perjalanan Kurzawa bersama Persib Bandung terhitung hanya lima bulan saja. Meski singkat, eks pemain Paris Saint-Germain (PSG) itu sukses menjadi bagian dari sejarah Pangeran Biru setelah menjuarai Super League 2025/2026.

Gelar tersebut membuat Persib Bandung mencetak sejarah di sepak bola tanah air. Mereka menjadi tim pertama Indonesia yang berhasil meraih hattrick juara alias juara Liga Indonesia dalam tiga musim beruntun.

Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat, Adhitia Putra Herawan, menyampaikan apresiasi atas dedikasi dan kontribusi yang telah diberikan Kurzawa selama menjadi bagian dari keluarga besar Persib Bandung. Meski perjalanannya sangat singkat, ia menilai pemain berusia 33 tahun itu memiliki peranan penting.

"Hatur nuhun, Kurzawa. Terima kasih atas dedikasi, kerja keras, profesionalisme, dan komitmen yang telah diberikan selama membela PERSIB,” kata Adhitia, dipetik dari laman Persib Bandung, Kamis (4/6/2026).

“Meski kebersamaan ini hanya berlangsung selama setengah musim, Layvin datang pada momen penting dan turut menjadi bagian dari perjalanan yang berakhir dengan pencapaian luar biasa. Kami sangat menghargai setiap kontribusi yang telah diberikan, baik di dalam maupun di luar lapangan,” sambungnya.

Belum diketahui kemana Kurzawa akan melanjutkan kariernya. Tapi yang jelas, Persib Bandung mengirim doa terbaik kepada mantan pemain Timnas Prancis tersebut.